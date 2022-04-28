Как правильно подготовить свое авто к летнему сезону: советы специалистов

Несмотря на войну с Россией, автомобилистам в Украине не стоит забывать о том, чтобы правильно подготовить свой автомобиль к теплому сезону.

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Свои рекомендации по подготовке автомобиля к очередному летнему сезону подготовили специалисты представительства брендов PEUGEOT, CITROЕN, OPEL и DS Automobiles в Украине.

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На что обращать внимание при подготовке авто к летнему сезону:

замена шин

проверка и замена технических и рабочих жидкостей

замена фильтров

инспекция и обслуживание системы кондиционирования

проверка элементов подвески и тормозной системы

В первую очередь стоит переобуть свой автомобиль в летние шины. Так как при высоких температурах зимние шины уже не в состоянии обеспечить должную безопасность при торможении, маневрировании и движению с высокой скоростью. К тому же, они сильнее изнашиваются на сухом асфальте.

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Следующим шагом по качественной подготовке автомобиля к летнему сезону является проверка и при необходимости замена рабочих жидкостей. И это касается не только омывателя, здесь речь в первую очередь идет о замене моторного масла.

Своевременная замена моторного масла гарантирует длительный срок эксплуатации двигателя и выпускной системы вашего автомобиля, так как позволяет избавиться от загрязнений, возникающих в процессе работы двигателя.

[ + – ] Замена моторного масла – это основной этап, с которого начинается понятие "надежность автомобиля" Фото: Stellantis

Использовать следует только масло определенного класса и соответствующее ряду технических спецификаций. Обычно они указаны в инструкции по эксплуатации авто. Но, в случаи ее отсутствия или сомнения, лучше обратиться к специалистам СТО.

Обязательной процедурой в этом случаи является и замена масляного фильтра. Причем, именно качественный фильтр позволит поддерживать масло чистым во время эксплуатации.

Кроме этого следует обратить внимание и на замену воздушного фильтра. Это избавит от загрязненного воздуха в салоне автомобиля, что сделает поездку более комфортной

Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости и при необходимости замените ее. Ведь она обеспечивает надежную и бесперебойную работу тормозной системы. И несвоевременная замена тормозной жидкости может привести к выходу из строя тормозной системы авто.

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Еще одним важным шагом, которому многие автомобилисты не придают должного значения, является обслуживание системы кондиционирования. Особенно, если во время зимней эксплуатации вы не включали периодически кондиционер.

Это может привести к неприятным запахам в салоне, некачественной очистке лобового стекла от запотевания и недостаточному охлаждению салона в жаркую погоду. Но дело тут не только в дискомфорте.

Повышенное давление в контуре кондиционирования приводит к поломкам и побочным эффектам: пробуксовке вспомогательного приводного ремня, короткому замыканию, утечке жидкостей, преждевременному износу компрессора, повышенному потреблению топлива.

[ + – ] Оригинальные тормозные диски и колодки гарантируют эффективное замедление в любых ситуациях Фото: Stellantis

Настоятельно рекомендуется уделите внимание подвеске и тормозам автомобиля. При необходимости замените амортизаторы и/или пружины, тормозные диски и/или колодки.

После зимней эксплуатации могут быть повреждения деталей ходовой части, надорванные пыльники и резинометаллические элементы. При их замене желательно использовать оригинальные запчасти.

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