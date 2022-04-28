Як правильно підготувати своє авто до літнього сезону: поради фахівців

Незважаючи на війну з Росією, автомобілістам в Україні не варто забувати про те, щоб правильно підготувати свій автомобіль до теплого сезону.

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Свої рекомендації щодо підготовки автомобіля до чергового літнього сезону підготували фахівці представництва брендів PEUGEOT, CITROЕN, OPEL та DS Automobiles в Україні.

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На що звертати увагу під час підготовки авто до літнього сезону:

заміна шин;

перевірка та заміна технічних і робочих рідин;

заміна фільтрів;

інспекція та обслуговування системи кондиціювання;

перевірка елементів підвіски та гальмівної системи.

Насамперед варто перевзути свій автомобіль у літні шини. Оскільки за високих температур зимові шини вже не в змозі гарантувати належну безпеку під час гальмування, маневрування та руху з високою швидкістю. До того ж вони сильніше зношуються на сухому асфальті.

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Наступним кроком з якісної підготовки автомобіля до літнього сезону є перевірка та за необхідності заміна робочих рідин. І це стосується не тільки омивача, тут йдеться насамперед про заміну моторного мастила.

Своєчасна заміна моторного мастила гарантує тривалий термін експлуатації двигуна та випускної системи вашого автомобіля, оскільки дозволяє позбавитися від забруднень, що виникають у процесі роботи двигуна.

[ + – ] Заміна моторного мастила — це основний етап, з якого починається поняття "надійність автомобіля" Фото: Stellantis

Використовувати варто тільки мастило певного класу та те, яке відповідає низці технічних специфікацій. Зазвичай вони наведені в інструкції з експлуатації авто. Але, в разі її відсутності чи сумніву, краще звернутися до фахівців СТО.

Обов'язковою процедурою у цьому випадку є заміна масляного фільтра. Причому саме якісний фільтр дозволить підтримувати мастило чистим під час експлуатації.

Крім цього варто звернути увагу й на заміну повітряного фільтра. Це позбавить забрудненого повітря в салоні автомобіля, що зробить поїздку більш комфортною.

Перевірте рівень і стан гальмівної рідини та за необхідності замініть її. Адже вона забезпечує надійну та безперебійну роботу гальмівної системи. І невчасна заміна гальмівної рідини може призвести до виходу з експлуатації гальмівної системи авто.

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Ще одним важливим кроком, якому багато автомобілістів не надають належного значення, є обслуговування системи кондиціювання. Особливо якщо під час зимової експлуатації ви не вмикали періодично кондиціонер.

Це може призвести до неприємних запахів у салоні, неякісного очищення лобового скла від запотівання та недостатнього охолодження салону в жарку погоду. Але справа тут не лише у дискомфорті.

Підвищений тиск у контурі кондиціонування призводить до поломок і побічних ефектів: пробуксовування допоміжного приводного ременя, короткого замикання, витоку рідин, передчасному зносу компресора, підвищеному споживанню палива.

[ + – ] Оригінальні гальмівні диски та колодки гарантують ефективне уповільнення у будь-яких ситуаціях Фото: Stellantis

Наполегливо рекомендується приділити увагу підвісці та гальмам автомобіля. За потреби замініть амортизатори та/або пружини, гальмівні диски та/або колодки.

Після зимової експлуатації можуть бути пошкодження деталей ходової частини, надірвані пильовики та гумометалеві елементи. Під час їх заміни бажано використати оригінальні запчастини.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні починають діяти обмеження на ввезення авто з Європи з безкоштовним розмитненням.