Автопилот и начинка от Honda: раскрыты первые подробности автомобиля Sony
Первый автомобиль Sony уже в разработке и появится примерно через три года. Создать и выпускать его помогут специалисты Honda.
Компания Sony все-таки решилась начать выпуск автомобилей. Первые модели разрабатывают совместно с Honda и они поступят в продажу после 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба японского гиганта.
В начале нынешнего года руководство Sony заявило, что ищет партнера среди автопроизводителей для реализации амбициозного проекта по выпуску машин. Вскоре начались переговоры с Honda и их результатом стало решение о создании совместного предприятия Sony Honda Mobility Inc со штаб-квартирой в Токио.
Две компании будут иметь равные доли в Sony Honda Mobility Inc – по 50% акций. Заявлено, что Honda поделится передовыми технологиями мобильности, безопасности и экологии, а также будет отвечать за производство кузовов и послепродажное обслуживание машин. В Sony же будут разрабатывать электронику и мультимедиа в новом авто.
Пока подробности будущих авто Sony держат в секрете. Известно лишь, что все модели будут электрическими и получат инновационный автопилот.Важно
Напомним, в Sony уже несколько лет рассматривают возможность создания автомобильного подразделения. Мало того, японская компания презентовала два концепт-кара – в 2020 году появился седан Sony Vision-S, а два года спустя — кроссовер Vision-S 02. Оба они оснащены двумя электромоторами общей мощностью 536 л. с., а также системами полуавтономного вождения и распознавания жестов.
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