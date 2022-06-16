Автопилот и начинка от Honda: раскрыты первые подробности автомобиля Sony

Первый автомобиль Sony уже в разработке и появится примерно через три года. Создать и выпускать его помогут специалисты Honda.

Компания Sony все-таки решилась начать выпуск автомобилей. Первые модели разрабатывают совместно с Honda и они поступят в продажу после 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба японского гиганта.

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В начале нынешнего года руководство Sony заявило, что ищет партнера среди автопроизводителей для реализации амбициозного проекта по выпуску машин. Вскоре начались переговоры с Honda и их результатом стало решение о создании совместного предприятия Sony Honda Mobility Inc со штаб-квартирой в Токио.

[ + – ] Кроссовер Sony Vision-S 02 Фото: Sony

Две компании будут иметь равные доли в Sony Honda Mobility Inc – по 50% акций. Заявлено, что Honda поделится передовыми технологиями мобильности, безопасности и экологии, а также будет отвечать за производство кузовов и послепродажное обслуживание машин. В Sony же будут разрабатывать электронику и мультимедиа в новом авто.

Пока подробности будущих авто Sony держат в секрете. Известно лишь, что все модели будут электрическими и получат инновационный автопилот.

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Напомним, в Sony уже несколько лет рассматривают возможность создания автомобильного подразделения. Мало того, японская компания презентовала два концепт-кара – в 2020 году появился седан Sony Vision-S, а два года спустя — кроссовер Vision-S 02. Оба они оснащены двумя электромоторами общей мощностью 536 л. с., а также системами полуавтономного вождения и распознавания жестов.

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