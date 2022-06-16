Автопілот і начинка від Honda: розкрито перші подробиці автомобіля Sony

Перший автомобіль Sony вже в розробці та з'явиться приблизно через три роки. Створити й випускати його допоможуть фахівці Honda.

Компанія Sony все-таки зважилася розпочати випуск автомобілів. Перші моделі розробляють спільно з Honda, і вони надійдуть у продаж після 2025 року. Про це повідомляє пресслужба японського гіганта.

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На початку цього року керівництво Sony заявило, що шукає партнера серед автовиробників для реалізації амбітного проєкту з випуску машин. Незабаром розпочалися переговори з Honda, і їхнім результатом стало рішення про створення спільного підприємства Sony Honda Mobility Inc зі штаб-квартирою в Токіо.

[ + – ] Кросовер Sony Vision-S 02 Фото: Sony

Дві компанії матимуть рівні частки Sony Honda Mobility Inc — по 50% акцій. Заявлено, що Honda поділиться передовими технологіями мобільності, безпеки та екології, а також відповідатиме за виробництво кузовів і післяпродажне обслуговування машин. У Sony ж розроблятимуть електроніку та мультимедіа в новому авто.

Поки подробиці майбутніх автомобілів Sony тримають у секреті. Відомо лише, що всі моделі будуть електричними й отримають інноваційний автопілот.

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Нагадаємо, у Sony вже кілька років розглядають можливість створення автомобільного підрозділу. Крім того, японська компанія презентувала два концепт-кари — у 2020 році з'явився седан Sony Vision-S, а через два роки — кросовер Vision-S 02. Обидва вони оснащені двома електродвигунами загальною потужністю 536 к. с., а також системами напівавтономного водіння та розпізнавання жестів.

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