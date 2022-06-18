Суперкары и элитные внедорожники на $2,5 миллиона стали жертвами наводнения в США (видео)

Во время наводнения во Флориде затопило подземный гараж с дорогими эксклюзивными автомобилями. Суперкары и роскошные Rolls-Royce требуют недешевого ремонта.

В американском Майами во время наводнения затопило подземный гараж с коллекцией экзотических автомобилей. Около десятка суперкаров и роскошных внедорожников стали утопленниками. Видео с последствиями стихии опубликовали на странице florida_corvette_owners в Instagram.

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[ + – ] Воду из подземного гаража пришлось откачивать насосами

Суммарная стоимость автомобилей в гараже составляет не менее $2,5 миллиона. На видео можно узнать дорогие лимитированные суперкары Ferrari SF90 Stradale и Mercedes-AMG GT R Black Series, пару роскошных внедорожников Rolls-Royce Cullinan, новое купе Ferrari Roma. Также видны Chevrolet Corvette C7 Stingray, Ferrari 360 Spider и редчайший родстер Plymouth Prowler.

[ + – ] Автомобили требуют серьезного ремонта

Воду из гаража уже откачали насосом, но судя по следам на машинах ее уровень был довольно высоким. Теперь все авто-утопленники нуждаются в сложном и недешевом ремонте.

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Флорида и еще ряд американских штатов сейчас переживают удар стихии. Ураганы "Агата" и "Салли" принесли сильные ливни, ставшие причиной рекордных наводнений. Погибли уже 26 человек, а больше полумиллиона американцев остались без электроэнергии.

Ранее Фокус сообщал, что во Флориде разбили в ДТП редчайший коллекционный суперкар Ford. Выяснилось, что его водитель не умеет ездить на авто с механической коробкой передач.