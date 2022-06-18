Суперкари та елітні позашляховики на $2,5 мільйона стали жертвами повені у США (відео)

Під час повені у Флориді затопило підземний гараж із дорогими ексклюзивними автомобілями. Суперкари та розкішні Rolls-Royce вимагають недешевого ремонту.

В американському Маямі під час повені затопило підземний гараж із колекцією екзотичних автомобілів. Близько десятка суперкарів та розкішних позашляховиків стали утоплениками. Відео із наслідками стихії опублікували на сторінці florida_corvette_owners в Instagram.

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[ + – ] Воду із підземного гаража довелося відкачувати насосами

Сумарна вартість автомобілів у гаражі становить не менше ніж $2,5 мільйона. На відео можна впізнати дорогі лімітовані суперкари Ferrari SF90 Stradale та Mercedes-AMG GT R Black Series, пару розкішних позашляховиків Rolls-Royce Cullinan, нове купе Ferrari Roma. Також видно Chevrolet Corvette C7 Stingray, Ferrari 360 Spider і рідкісний родстер Plymouth Prowler.

[ + – ] Автомобілі потребують серйозного ремонту

Воду з гаража вже відкачали насосом, але судячи зі слідів на машинах, її рівень був досить високим. Тепер усі авто-утопленники потребують складного та недешевого ремонту.

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Флорида та ще низка американських штатів зараз переживають удар стихії. Урагани "Агата" та "Саллі" принесли сильні зливи, що стали причиною рекордних повеней. Загинуло вже 26 людей, а понад півмільйона американців залишилися без електроенергії.

Раніше Фокус повідомляв, що у Флориді розбили в ДТП рідкісний колекційний суперкар Ford. З'ясувалося, що водій не вміє їздити на авто з механічною коробкою передач.