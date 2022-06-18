Суперкари та елітні позашляховики на $2,5 мільйона стали жертвами повені у США (відео)
Під час повені у Флориді затопило підземний гараж із дорогими ексклюзивними автомобілями. Суперкари та розкішні Rolls-Royce вимагають недешевого ремонту.
В американському Маямі під час повені затопило підземний гараж із колекцією екзотичних автомобілів. Близько десятка суперкарів та розкішних позашляховиків стали утоплениками. Відео із наслідками стихії опублікували на сторінці florida_corvette_owners в Instagram.
Сумарна вартість автомобілів у гаражі становить не менше ніж $2,5 мільйона. На відео можна впізнати дорогі лімітовані суперкари Ferrari SF90 Stradale та Mercedes-AMG GT R Black Series, пару розкішних позашляховиків Rolls-Royce Cullinan, нове купе Ferrari Roma. Також видно Chevrolet Corvette C7 Stingray, Ferrari 360 Spider і рідкісний родстер Plymouth Prowler.
Воду з гаража вже відкачали насосом, але судячи зі слідів на машинах, її рівень був досить високим. Тепер усі авто-утопленники потребують складного та недешевого ремонту.Важливо
Флорида та ще низка американських штатів зараз переживають удар стихії. Урагани "Агата" та "Саллі" принесли сильні зливи, що стали причиною рекордних повеней. Загинуло вже 26 людей, а понад півмільйона американців залишилися без електроенергії.
Раніше Фокус повідомляв, що у Флориді розбили в ДТП рідкісний колекційний суперкар Ford. З'ясувалося, що водій не вміє їздити на авто з механічною коробкою передач.