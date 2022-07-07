Украинцы завозят "евробляхи" после отмены нулевой растаможки: озвучена причина

Многие украинцы не успели растаможить авто бесплатно до 1 июля, однако не отказались ввозить машины. В госбюджет уже поступило таможенных платежей на 135 миллионов гривен.

Хотя бесплатная растаможка в Украине отменена, ввоз б/у авто из Европы не прекратился. С 1 по 5 июля таможенники оформили 1260 машин. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, государственный бюджет пополнили 135 миллионов гривен таможенных платежей. То есть, в среднем таможенные платежи за один автомобиль составили 107,1 тысяч гривен.

Скорее всего речь идет о машинах, купленных еще в июне. Однако из-за огромных очередей на границе владельцы попросту не успели растаможить авто бесплатно, даже несмотря на то, что таможня оформляла примерно по 7500 транспортных средств ежедневно.

Нередко в подобных случаях автомобиль пытаются продать или даже бросить в Польше или Словакии, однако часть владельцев все же решает растаможить их.

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Бесплатная растаможка в Украине закончилась: что делать владельцам "евроблях"

В Институте исследования авторынка прогнозируют, что до конца месяца могут растаможить до 10 тысяч машин и значительная часть из них будет ввезена теми, кто не успел до 1 июля. После этого будут пригонять преимущественно авто из США.

Пока растаможка осуществляется по правилам, действовавшим до 9 апреля. Впрочем, вскоре Кабмин обещает перевести ее в онлайн – новая функция появится в приложении "Дія", причем формула расчета платежей будет весьма сложной.

Ранее Фокус рассказывал, что отдельные категории автомобилей до сих пор можно растаможить бесплатно.