Українці завозять "євробляхи" після скасування нульового розмитнення: озвучено причину

Чимало українців не встигли розмитнити авто безплатно до 1 липня, проте не відмовилися ввозити машини. До держбюджету вже надійшло митних платежів на 135 мільйонів гривень.

Хоча безплатне розмитнення в Україні скасовано, ввезення авто з Європи не припинилося. З 1 до 5 липня митники оформили 1260 машин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, державний бюджет поповнився 135 мільйонами гривень митних платежів. Тобто в середньому митні платежі за один автомобіль становили 107,1 тисячі гривень.

Швидше за все, йдеться про машини, куплені ще в червні. Однак через величезні черги на кордоні власники просто не встигли розмитнити авто безплатно, навіть незважаючи на те, що митниця оформляла приблизно по 7500 транспортних засобів щодня.

Нерідко в подібних випадках автомобіль намагаються продати або навіть кинути в Польщі чи Словаччині, проте частина власників усе ж таки вирішує розмитнити їх.

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В Інституті дослідження авторинку прогнозують, що до кінця місяця можуть розмитнити до 10 тисяч машин, і значну частину з них ввезуть ті, хто не встиг до 1 липня. Після цього приганятимуть переважно авто зі США.

Поки що розмитнення здійснюється за правилами, що діяли до 9 квітня. Втім незабаром Кабмін обіцяє перевести його в онлайн — нова функція з'явиться в додатку "Дія", причому формула розрахунку платежів буде дуже складною.

Раніше Фокус розповідав, що окремі категорії автомобілів досі можна розмитнити безплатно.