Депутаты предлагают временно разрешить бесплатную растаможку для отдельной категории авто

Группа депутатов выступила с пропозицией разрешить бесплатную растаможку авто, которые не успели оформить до 1 июля. Льготу предлагают предоставить только на машины стоимостью до 10 000 евро.

В Верховной Раде предлагают разрешить растаможить авто бесплатно тем украинцам, кто не успел до 1 июля. Соответствующий законопроект внесла группа народных депутатов. Об этом сообщил в Facebook один из его авторов Игорь Фрис.

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По его словам, многие украинцы подали предварительную таможенную декларацию до 1 июля, а вот растаможить автомобили уже не успели из-за огромных очередей. Одни из них уже решили ввезти растаможить авто за деньги, другие – до сих пор стоят в очередях на границе.

[ + – ] Льготу предлагают предоставить только ладельцам авто стоимостью до 10 000 евро

Депутаты предлагают пойти им навстречу и разрешить оформить авто без уплаты таможенных платежей. Игорь Фрис подчеркивает, что на границе остались не перекупщики, а граждане, купившие машины для себя. Они не заезжают на территорию Украины, так как на "бляхах" можно ездить только 10 дней, а затем владельцу грозит штраф размером до 170 тысяч гривен.

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Депутат напомнил, что таможенные декларации действуют 1 месяц, то есть пока по ним еще можно легально растаможить авто. Единственное условие в законопроекте – стоимость машины не должна превышать 10 тысяч евро, то есть льготу планируют предоставить только недорогим бюджетным иномаркам.

Ранее Фокус рассказывал, что некоторые автомобили в Украине можно растаможить бесплатно и сейчас. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также мы писали, что группа депутатов подготовила законопроект, разрешающий бесплатную растаможку для участников боевых действий и украинцев, потерявших авто во время войны.