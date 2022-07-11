Депутати пропонують тимчасово дозволити безкоштовне розмитнення для окремої категорії авто
Група депутатів виступила з пропозицією дозволити безкоштовне розмитнення авто, які не встигли оформити до 1 липня. Пільгу пропонують надати лише на машини вартістю до 10 000 євро.
У Верховній Раді пропонують розмитнити авто безкоштовно тим українцям, хто не встиг до 1 липня. Відповідний законопроєкт внесла група народних депутатів. Про це повідомив у Facebook один із його авторів Ігор Фріс.
За його словами, багато українців подали попередню митну декларацію до 1 липня, а от розмитнити автомобілі вже не встигли через величезні черги. Одні з них вже вирішили ввезти розмитнені авто за гроші, інші — досі стоять у чергах на кордоні.
Депутати пропонують піти їм назустріч та дозволити оформити авто без сплати митних платежів. Ігор Фріс наголошує, що на кордоні залишилися не перекупники, а громадяни, які купили машини для себе. Вони не заїжджають на територію України, оскільки на бляхах можна їздити лише 10 днів, а потім власнику загрожує штраф розміром до 170 тисяч гривень.Важливо
Депутат нагадав, що митні декларації діють 1 місяць, тобто поки що за ними ще можна легально розмитнити авто. Єдина умова у законопроєкті — вартість машини не повинна перевищувати 10 тисяч євро, тобто пільгу планують надати лише недорогим бюджетним іномаркам.
Раніше Фокус розповідав, що деякі автомобілі в Україні можна розмитнити безкоштовно і зараз. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також ми писали, що група депутатів підготувала законопроєкт, що дозволяє безкоштовне розмитнення для учасників бойових дій та українців, які втратили авто під час війни.