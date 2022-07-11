Депутати пропонують тимчасово дозволити безкоштовне розмитнення для окремої категорії авто

Група депутатів виступила з пропозицією дозволити безкоштовне розмитнення авто, які не встигли оформити до 1 липня. Пільгу пропонують надати лише на машини вартістю до 10 000 євро.

У Верховній Раді пропонують розмитнити авто безкоштовно тим українцям, хто не встиг до 1 липня. Відповідний законопроєкт внесла група народних депутатів. Про це повідомив у Facebook один із його авторів Ігор Фріс.

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За його словами, багато українців подали попередню митну декларацію до 1 липня, а от розмитнити автомобілі вже не встигли через величезні черги. Одні з них вже вирішили ввезти розмитнені авто за гроші, інші — досі стоять у чергах на кордоні.

[ + – ] Пільгу пропонують надати лише власникам авто вартістю до 10 000 євро

Депутати пропонують піти їм назустріч та дозволити оформити авто без сплати митних платежів. Ігор Фріс наголошує, що на кордоні залишилися не перекупники, а громадяни, які купили машини для себе. Вони не заїжджають на територію України, оскільки на бляхах можна їздити лише 10 днів, а потім власнику загрожує штраф розміром до 170 тисяч гривень.

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Депутат нагадав, що митні декларації діють 1 місяць, тобто поки що за ними ще можна легально розмитнити авто. Єдина умова у законопроєкті — вартість машини не повинна перевищувати 10 тисяч євро, тобто пільгу планують надати лише недорогим бюджетним іномаркам.

Раніше Фокус розповідав, що деякі автомобілі в Україні можна розмитнити безкоштовно і зараз. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також ми писали, що група депутатів підготувала законопроєкт, що дозволяє безкоштовне розмитнення для учасників бойових дій та українців, які втратили авто під час війни.