Пиво "Чайка" и трусы "Волга": ГАЗ возродит известные бренды для выпуска товаров ширпотреба

"Волга" и "Чайка" возвращаются, однако речь не идет об автопроизводстве. Торговые марки зарегистрировали для выпуска брендированной сувенирной продукции.

Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию товарных знаков "Чайка" и "Волга-21". Впрочем, возрождение знаменитых моделей авто не обсуждается – под этими брендами будут выпускать широкий перечень потребительских товаров. Об этом сообщает сайт Autonews.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Владельцем торговых марок "Волга" и "Чайка" ГАЗ в категории транспортных средств является уже давно. Теперь же было решено оформить регистрацию на различную брендированную и сувенирную продукцию.

[ + – ] Под брендом "Чайка" планируют выпускать различную сувенирную продукцию Фото: wikipedia.org

"Мы видим большой интерес поклонников марки к сувенирам с символикой ГАЗ, поэтому планируем в ближайшее время запустить продажу сувенирной продукции. Все желающие смогут приобрести ее на маркетплейсах, на выставках, где мы демонстрируем современные разработки автомобильной техники Горьковского автозавода, в музее истории ГАЗ в Нижнем Новгороде", — заявили в пресс-службе предприятия.

Важно

В Украине восстановили поврежденное во время боевых действий ретро-авто (фото)

Перечень продукции с логотипами ГАЗ или изображениями "Волги" и "Чайки" очень широкий. Среди прочего, он включает коврики для мыши, мачете, гаечные ключи, календари, канцелярские принадлежности, посуда, подушки, гамаки, часы, зажигалки. Указаны даже трусы, шубы, пиво, горшки для цветов и скалки для теста.

Ранее в РФ предлагали возродить "Волгу", однако дальше разговоров дело не пошло. Напомним, седан не выпускают с 2010 года.

Также Фокус писал, что итальянская компания Iveco приняла решение покинуть российский рынок и свернуть производство на совместном предприятии в РФ.