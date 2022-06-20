Назад в СССР: в России хотят возродить "Победу" и "Волгу"

Вслед за "Москвичом" в России хотят вернуть в производство "Победу" и "Волгу". Скорее всего, новые модели будут копиями китайских авто.

В РФ хотят возродить советские модели ГАЗ "Победа" и "Волга". Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров в интервью РБК.

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"У коллег есть планы возрождения, например, бренда "Волга" или "Победа", или и то, и то", — рассказал Мантуров.

[ + – ] ГАЗ-М20 "Победа" выпускали с 1946 года Фото: ТАСС

На уточняющий вопрос, будут ли выпускать автомобили в Нижнем Новгороде, как их одноименных предков, министр ответил, что производство могут наладить на разных предприятиях. Больше никакой информации об этих моделях пока нет.

Напомним, что ГАЗ-М20 "Победа" выпускали в 1946-1958 годах. Седан среднего класса стал первым послевоенным советским автомобилем и первой моделью в СССР, поступившей в свободную продажу.

[ + – ] Первая "Волга" появилась в 1956 году Фото: wikipedia.org

В 1956 году на смену "Победе" пришла новая "Волга" ГАЗ-21. Всего до 2010 года увидело мир пять поколений седана.

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Очевидно, новые "Победа" и "Волга" будут не самостоятельными разработками, а перелицованными китайскими моделями. К слову, последняя Volga Siber была лицензионной копией американского Chrysler Sebring.

[ + – ] Последняя Volga Siber была копией Chrysler Sebring Фото: Известия

Напомним, ранее в РФ решили возродить бренд "Москвич". Производство автомобиля хотят наладить на бывшем московском заводе Renault и он будет копией китайского JAC. Денис Мантуров заявил, что его производство планируют наладить до конца года.

Ранее Фокус сообщал, что Путин признал катастрофу в российском автопроме и падение производства в пять раз.