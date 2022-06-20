Назад у СРСР: у Росії хочуть відродити "Перемогу" та "Волгу"
Слідом за "Москвичем" у Росії хочуть повернути у виробництво "Перемогу" та "Волгу". Найімовірніше нові моделі будуть копіями китайських авто.
У РФ хочуть відродити радянські моделі ГАЗ "Перемога" та "Волга". Про це заявив міністр промисловості та торгівлі країни Денис Мантуров в інтерв'ю РБК.
"У колег є плани відродження, наприклад, бренду "Волга" або "Перемога", або й те, й те", — розповів Мантуров.
На уточнювальне запитання, чи випускатимуть автомобілі в Нижньому Новгороді, як їхніх предків, міністр відповів, що виробництво можуть налагодити на різних підприємствах. Більше ніякої інформації про ці моделі поки немає.
Нагадаємо, що ГАЗ-М20 "Перемога" випускали у 1946-1958 роках. Седан середнього класу став першим повоєнним радянським автомобілем та першою моделлю в СРСР, що надійшла у вільний продаж.
У 1956 році на зміну "Перемозі" прийшла нова "Волга" ГАЗ-21. Загалом до 2010 року побачило світ п'ять поколінь седана.Важливо
Очевидно, нові "Перемога" та "Волга" будуть не самостійними розробками, а перелицьованими китайськими моделями. До речі, остання Volga Siber була ліцензійною копією американського Chrysler Sebring.
Нагадаємо, раніше в РФ вирішили відродити бренд "Москвич". Виробництво автомобіля хочуть налагодити на колишньому московському заводі Renault і він буде копією китайського JAC. Денис Мантуров заявив, що його виробництво планують налагодити до кінця року.
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