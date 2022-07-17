Пиво "Чайка" та труси "Волга": ГАЗ відродить відомі бренди для випуску товарів ширвжитку

"Волга" та "Чайка" повертаються, проте не йдеться про автовиробництво. Торгові марки зареєстрували для випуску брендованої продукції.

Горьківський автозавод подав заявку на реєстрацію товарних знаків "Чайка" та "Волга-21". Втім, відродження знаменитих моделей авто не обговорюється — під цими брендами випускатимуть широкий список споживчих товарів. Про це повідомляє сайт Autonews.

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Власником торгових марок "Волга" та "Чайка" ГАЗ у категорії транспортних засобів є вже давно. Тепер було вирішено оформити реєстрацію на різну брендовану та сувенірну продукцію.

[ + – ] Під брендом "Чайка" планують випускати різноманітну сувенірну продукцію Фото: wikipedia.org

Ми бачимо великий інтерес шанувальників марки до сувенірів із символікою ГАЗ, тому плануємо найближчим часом запустити продаж сувенірної продукції. Всі охочі зможуть придбати її на маркетплейсах, на виставках, де ми демонструємо сучасні розробки в автомобільної техніки Горьковського автозаводу, в музеї історії ГАЗ у Нижньому Новгороді", — заявили в пресслужбі підприємства.

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Перелік продукції з логотипами ГАЗ або зображення "Волги" і "Чайки" дуже широкий. Серед іншого, він включає килимки для миші, мачете, гайкові ключі, календарі, канцелярське приладдя, посуд, подушки, гамаки, годинники, запальнички. Вказані навіть труси, шуби, пиво, горщики для квітів та качалки для тіста.

Раніше в РФ пропонували відродити "Волгу", проте далі за розмови справа не пішла. Нагадаємо, седан не випускають із 2010 року.

Також Фокус писав, що італійська компанія Iveco вирішила залишити російський ринок і згорнути виробництво на спільному підприємстві в РФ.