Компактные размеры и две гибридных версии: раскрыты подробности Mitsubishi ASX 2023 (фото)

Новый Mistsubishi ASX уменьшится в размерах и породнится с Renault Captur. Кроссовер получит бензиновые и гибридные модификации мощностью от 90 до 160 л. с.

Появилась новая информация про кроссовер Mistsubishi ASX второго поколения. Новую модель официально презентуют 20 сентября и затем покажут публике в октябре на Парижском автошоу, а ее продажи стартуют весной 2023 года. Об этом стало известно журналистам испанского сайта Motor.es.

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Именно в Испании будут выпускать авто. Ранее в Mitsubishi опубликовали первое изображение ASX и на его основе создали рендер будущей модели. Она будет компактнее предшественника – около 4,2 м в длину.

[ + – ] Дизайн передней части выполнен в духе Mitsubishi Outlander

Уже известно, что компактный кроссовер Mitsubishi породнится с Renault Captur. По сути, японская модель внешне будет отличаться от французского собрата только дизайном передней части в духе нового Mitsubishi Outlander.

Двигатели Mistsubishi ASX 2023 также позаимствуют у Captur. Кроссовер получит турбомоторы объемом 1,0 л (90 л. с.) и 1,3 л (140 и 155 л. с.).

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Кроме того, ожидаются гибриды Mistsubishi ASX с силовыми установками E-Tech мощностью 145 и 160 л. с. Примечательно, что 160-сильная версия будет подзаряжаемой и сможет проехать около 50 км в электрическом режиме.

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