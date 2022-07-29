Компактні розміри та дві гібридні версії: розкрито подробиці Mitsubishi ASX 2023 (фото)

Новий Mistsubishi ASX зменшиться в розмірах і порідниться з Renault Captur. Кросовер отримає бензинові та гібридні модифікації потужністю від 90 до 160 к. с.

З'явилася нова інформація про кросовер Mistsubishi ASX другого покоління. Нову модель офіційно презентують 20 вересня та потім покажуть публіці в жовтні на Паризькому автошоу, а її продажі стартують навесні 2023 року. Про це стало відомо журналістам іспанського сайту Motor.

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Саме в Іспанії випускатимуть авто. Раніше Mitsubishi опублікували перше зображення ASX і на його основі створили рендер майбутньої моделі. Вона буде компактнішою за попередника — близько 4,2 м у довжину.

[ + – ] Дизайн передньої частини виконаний у дусі Mitsubishi Outlander

Уже відомо, що компактний кросовер Mitsubishi порідниться з Renault Captur. По суті, японська модель зовні відрізнятиметься від французького побратима лише дизайном передньої частини на кшталт нового Mitsubishi Outlander.

Двигуни Mistsubishi ASX 2023 також запозичать у Captur. Кросовер отримає турбомотори об'ємом 1,0 л (90 к. с.) і 1,3 л (140 і 155 к. с.).

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Крім того, очікуються гібриди Mistsubishi ASX із силовими установками E-Tech потужністю 145 і 160 к. с. Примітно, що 160-сильна версія буде заряджуваною та зможе проїхати близько 50 км в електричному режимі.

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