Пол-Европы за сутки: электрокар Porsche Taycan установил необычный мировой рекорд (видео)

За 24 часа Porsche Taycan преодолел 1930 км и проехал через 14 европейских стран. В пути электромобиль пришлось подзаряжать восемь раз.

Электромобиль Porsche Taycan снова установил мировой рекорд. На этот раз спортивному седану удалось за сутки проехать через половину Европы. Видео заезда опубликовали на Youtube-канале британского сайта Whatcar.

Именно журналисты Whatcar Нилл Уинн и Даг Револта и совершили сложный автопробег. Они стартовали в Нидерландах и через сутки финишировали в Сербии.

[ + – ] Средняя скорость Porsche Taycan составила 80,3 км/ч Фото: скриншот/youtube

В общей сложности электрокар Porsche Taycan преодолел за сутки 1930 км и посетил 14 стран. Он проехал через Бельгию, Люксембург, Францию, Германию, Швейцарию, Лихтенштейн, Италию, Австрию, Словению, Хорватию, Венгрию и Боснию и Герцеговину.

Для пробега выбрали базовый 476-сильный седан Porsche Taycan с опционной батареей на 93,4 кВт∙ч. Такой электрокар стартует за 5,4 с до сотни и обладает запасом хода в 505 км.

Средняя скорость Porsche Taycan составила 80,3 км/ч. В пути электромобиль восемь раз подзаряжали от быстрых станций мощностью 350 кВт.

[ + – ] Porsche Taycan посетил 14 стран Евросоюза

Журналисты отметили, что зарядная инфраструктура в Евросоюзе уже достаточно развита и позволяет подобные путешествия. Впрочем, необходимо еще больше скоростных зарядных станций.

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Это уже не первый рекордный пробег Porsche Taycan. Ранее электрокар проехал от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Кроме того, он установил мировой рекорд в дрифте.

Также Фокус сообщал, что новый электромобиль Hyundai пользуется рекордным спросом.