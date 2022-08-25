Пів Європи за добу: електрокар Porsche Taycan встановив незвичайний світовий рекорд (відео)

За 24 години Porsche Taycan подолав 1 930 км та проїхав через 14 європейських країн. По дорозі електромобіль довелося заряджати вісім разів.

Електромобіль Porsche Taycan знову встановив світовий рекорд. Цього разу спортивному седану вдалося за добу проїхати пів Європи. Відео заїзду опублікували на YouTube-каналі британського сайту Whatcar.

Саме журналісти Whatcar Нілл Вінн та Даг Револта і зробили складний автопробіг. Вони стартували у Нідерландах і за добу фінішували у Сербії.

[ + – ] Середня швидкість Porsche Taycan склала 80,3 км/год Фото: скриншот/youtube

Загалом електрокар Porsche Taycan подолав за добу 1 930 км і відвідав 14 країн. Він проїхав через Бельгію, Люксембург, Францію, Німеччину, Швейцарію, Ліхтенштейн, Італію, Австрію, Словенію, Хорватію, Угорщину та Боснію та Герцеговину.

Для пробігу вибрали базовий 476-сильний седан Porsche Taycan з опціонною батареєю на 93,4 кВт∙год. Такий електрокар стартує за 5,4 с до сотні й має запас ходу в 505 км.

Середня швидкість Porsche Taycan становила 80,3 км/год. Дорогою електромобіль вісім разів заряджали від швидких станцій потужністю 350 кВт.

[ + – ] Porsche Taycan відвідав 14 країн Євросоюзу

Журналісти зазначили, що зарядна інфраструктура в Євросоюзі вже досить розвинена та дозволяє такі подорожі. Втім, потрібно ще більше швидкісних зарядних станцій.

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Це вже не перший рекордний пробіг Porsche Taycan. Раніше електрокар проїхав від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Крім того, він встановив світовий рекорд у дрифті.

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