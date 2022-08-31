Hyundai готовят сверхмощный спортивный электрокроссовер с разгоном как у суперкара (фото)

Заряженный Hyundai Ioniq 5 N получит два мотора общей мощностью 585 л. с. и сможет разгоняться до сотни за 3,5 с. Электрокроссоверу доработают подвеску и изменят внешность.

Электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 2023 получит новую заряженную версию с традиционным для бренда обозначением N. Ее презентуют в конце нынешнего либо начале следующего года, а пока появились первые рендеры авто. Их опубликовал сайт Motor1.

Судя по изображениям, новый Hyundai Ioniq 5 N сохранит знакомый рубленный дизайн и внешне будет отличаться от стандартной модели лишь отдельными деталями. Электрокроссовер получит обвес, увеличенный передний воздухозаборник и спойлер на крышу. Стандартными станут 21-дюймовые литы диски.

[ + – ] В переднем бампере увеличат воздухозаборник Фото: Motor1.com

Салон Hyundai Ioniq 5 N будет отделан кожей и алькантарой. Спереди появятся ковшеобразные спортивные сиденья с электроприводом.

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N получит силовую установку от топового Kia EV6 GT. Он будет полноприводным и с двумя моторами общей мощностью 585 л. с. К слову, этой же установкой собираются оснастить и спортивный седан Hyundai Ioniq 6 N.

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Динамика ожидается на уровне суперкаров — разгон до 100 км/ч займет около 3,5 с. Максимальная скорость будет ограничена на отметке в 260 км/ч. Запас хода составит около 400 км. С такими характеристиками можно бросить вызов топовой Tesla Model Y Performance. Кроме того, кроссоверу перенастроят ходовую и установят увеличенные тормоза.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai рассекретили компактный спортивный кроссовер за 20 000 долларов.