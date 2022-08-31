Hyundai готують надпотужний спортивний електрокросовер із розгоном, як у суперкара (фото)

Заряджений Hyundai Ioniq 5 N отримає два мотори загальною потужністю 585 к. с. та зможе розганятися до сотні за 3,5 с. Електрокросоверу доопрацюють підвіску і змінять зовнішність.

Електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 2023 отримає нову заряджену версію з традиційним для бренду позначенням N. Її презентують наприкінці нинішнього або початку наступного року, а поки з'явилися перші рендери авто. Їх опублікував сайт Motor1.

Судячи з зображень, новий Hyundai Ioniq 5 N збереже знайомий рубаний дизайн і зовні відрізнятиметься від стандартної моделі лише деякими деталями. Електрокросовер отримає обвіс, збільшений передній повітрозабірник і спойлер на дах. Стандартними стануть 21-дюймові литі диски.

[ + – ] У передньому бампері збільшать повітрозабірник Фото: Motor1.com

Салон Hyundai Ioniq 5 N буде оброблений шкірою та алькантарою. Спереду з'являться спортивні ківшеподібні сидіння з електроприводом.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N отримає силову установку від топового Kia EV6 GT. Він буде повнопривідним та з двома моторами загальною потужністю 585 к. с. До речі, цією ж установкою мають намір оснастити і спортивний седан Hyundai Ioniq 6 N.

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Динаміка очікується на рівні суперкарів — розгін до 100 км/год займе близько 3,5 с. Максимальна швидкість обмежать на позначці 260 км/год. Запас ходу становитиме близько 400 км. З такими характеристиками можна кинути виклик топовій Tesla Model Y Performance. Крім того, кросоверу переналаштують ходову та встановлять збільшені гальма.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai розсекретили компактний спортивний кросовер за 20 тисяч доларів.