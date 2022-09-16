Шесть колес и цена $400 тысяч: представлен самый невероятный пикап Ford (фото)

Самый популярный в мире пикап Ford F-150 получил безумную шестиколесную версию. Огромный автомобиль подготовлен к бездорожью и оснащен 558-сильным турбомотором.

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В США рассекретили новый Hennessey VelociRaptor 6x6. Огромный шестиколесный пикап поступит в продажу по цене от $399 950. Об этом сообщает официальный сайт американской компании.

В основе новинки лежит самый популярный пикап в мире Ford F-150, причем в заряженном исполнении Raptor. Ему удлинили грузовую платформу на 70 см и добавили третью ось. Длина авто достигла 6,4 метров.

[ + – ] Шестиколесный пикап достигает 6,4 м в длину Фото: Hennessey

Впрочем, на этом тюнинг Ford F-150 не закончился. Пикапу на 75 мм увеличили клиренс (до 409 мм) и установили стальной передний бампер с дугами и дополнительной диодной оптикой. Появились и 37-дюймовые внедорожные шины, для которых понадобилась установка расширителей колесных арок.

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Под капотом установлен 3,5-литровый V6 твин-турбо, как и у стандартного Ford F-150 Raptor, но его существенно доработали. Мощность выросла на 100 л. с. (до 558 л. с.), а максимальный крутящий момент достиг 911 Н∙м. Грузоподъемность пикапа увеличили на 45%.

[ + – ] Под капотом установлена 558-сильная турбошестерка Фото: Hennessey

Впрочем, вскоре может появиться еще более мощный Hennessey VelociRaptor 6x6. Дело в том, что недавно представили новый Ford F-150 Raptor R с 700-сильным V8 и он тоже может получить шестиколесную версию.

Ранее Фокус сообщал, что в Hennessey также показали самый быстрый в мире суперкар, способный развить скорость свыше 500 км/ч.