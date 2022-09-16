Новый Ford Mustang и электрокары Chevrolet: главные премьеры автошоу в Детройте (фото)

Детройтский автосалон возвращается после трехлетнего отсутствия. Среди новинок автошоу преобладают электрокары, но не обошлось и без мощных бензиновых моделей.

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В эти дни (14-25 сентября) в Детройте проходит Североамериканское международное автошоу (NAIAS). Выставку не проводили с 2019 года из-за пандемии коронавируса, но теперь он вернулся.

[ + – ] Джо Байден посетил автошоу в Детройте Фото: Facebook / Joe Biden

Детройтский автосалон – главная автомобильная выставка Америки. О ее важности говорит тот факт, что ее посетил даже президент США Джо Байден. В нынешнем году автошоу NAIAS не имело привычного масштаба, но без интересных премьер не обошлось. Фокус выбрал главные новинки автошоу в Детройте.

Электрокроссоверы Chevrolet

[ + – ] Chevrolet Blazer EV Фото: carscoops.com

Сразу два популярных кроссовера Chevrolet стали электрическими и их показали на автошоу. Новый Chevrolet Blazer EV отличается ярким стремительным дизайном и богатой комплектацией. Модель будет доступна с передним, задним или полным приводом, а цены стартуют с $47 595. В Детройте показали топовый полноприводной Blazer SS мощностью 557 л. с., способный разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 4 с. Запас хода электрокара составляет от 400 до 515 км.

[ + – ] Chevrolet Equinox EV Фото: carscoops.com

Электромобиль Chevrolet Equinox EV компактнее и ощутимо дешевле – будет стоить от 30 000 долларов. Как и старший брат, он отличается обтекаемым дизайном и неплохо оснащен – уже в базовой версии есть большой дисплей мультимедиа, камера и набор систем безопасности. На выбор предложат 210-сильную переднеприводную и 290-сильную полноприводную версию, а запас хода электрокроссовера составит от 400 до 480 км.

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Новый Ford Mustang

[ + – ] Ford Mustang Фото: Motor Trend

Ford привез в Детройт седьмое поколение культового Mustang. Самый популярный в мире спортивный автомобиль стал немного агрессивнее на вид и получил современный салон с двумя большими дисплеями на передней панели. Купе и кабриолет Ford Mustang сохранили 2,3-литровую турбочетверку и 5,0-литровый V8, но мощность двигателей подняли и в заряженной версии Dark Horse она составит около 500 л. с. Продажи стартуют летом 2023 года.

Электромобиль Dodge Charger

[ + – ] Dodge Charger Daytona SRT Фото: carscoops.com

Новый Dodge Charger 2024 года станет электрокаром. Его предвестником является концепт-кар Daytona SRT, который впервые показали на публике в Детройте. Dodge Charger снова станет купе, а его обтекаемый профиль выполнен в духе модели 1969 года. Электрокар будет построен на платформе Stellantis STLA Large и станет полноприводным, а его мощность может достичь 900 л. с.

Последний бензиновый Chrysler

[ + – ] Chrysler 300C Фото: carscoops.com

Chrysler перейдет на выпуск электромобилей и напоследок решил выпустить мощную бензиновую модель. Финальный Chrysler 300C выпустят лимитированной серией из 2000 авто. Под капотом седана прячется 6,4-литровый V8 Hemi на 485 л. с. С ним разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость ограничена на 257 км/ч.

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Причудливые концепт-кары Lincoln

[ + – ] Lincoln Model L100 Фото: carscoops.com

Lincoln привез на Детройтский автосалон-2022 два ангардных концепт-кара. Lincoln Model L100 – роскошное туристическое купе со сдвижными дверями и подъемным стеклянным колпаком вместо крыши. В салоне сиденья могут сдвигаться, а на полу проецируются изображения.

[ + – ] Lincoln Star Фото: carscoops.com

Lincoln Star – элегантный обтекаемый электрокроссовер с распашными дверями и прозрачным капотом. У него просторный четырехместный салон с разной отделкой на первом и втором ряду, а на всю ширину передней панели растянут большой дисплей.

Ранее Фокус сообщал, что Ferrari презентовали свой первый кроссовер Purosangue, способный развить 310 км/ч.