Новий Ford Mustang та електрокари Chevrolet: головні прем'єри автошоу в Детройті (фото)

Детройтський автосалон повертається після трирічної відсутності. Серед новинок автошоу переважають електрокари, але не обійшлося без потужних бензинових моделей.

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У ці дні (14-25 вересня) у Детройті відбувається Північноамериканське міжнародне автошоу (NAIAS). Виставку не проводили з 2019 року через пандемію коронавірусу, але тепер вона повернувся.

[ + – ] Джо Байден відвідав автошоу у Детройті Фото: Facebook / Joe Biden

Автосалон у Детройті — головна автомобільна виставка Америки. Про її важливість говорить той факт, що її відвідав навіть президент США Джо Байден. Нинішнього року автошоу NAIAS не мало звичного масштабу, але без цікавих прем'єр не обійшлося. Фокус вибрав головні новинки автошоу у Детройті.

Електрокросовери Chevrolet

[ + – ] Chevrolet Blazer EV Фото: carscoops.com

Відразу два популярні кросовери Chevrolet стали електричними і їх показали на автошоу. Новий Chevrolet Blazer EV відрізняється яскравим стрімким дизайном та багатою комплектацією. Модель буде доступна з переднім, заднім або повним приводом, а ціни стартують із $47 595. У Детройті показали топовий повнопривідний Blazer SS потужністю 557 к. с., здатний розігнатися до 100 км/год менш ніж за 4 с. Запас ходу електрокара становить від 400 до 515 км.

[ + – ] Chevrolet Equinox EV Фото: carscoops.com

Електромобіль Chevrolet Equinox EV компактніший і відчутно дешевший — коштуватиме від 30 000 доларів. Як і старший брат, він відрізняється обтічним дизайном і непогано оснащений — вже в базовій версії є великий мультимедійний дисплей, камера і набір систем безпеки. На вибір запропонують 210-сильну передньопривідну та 290-сильну повнопривідну версію, а запас ходу електрокросовера складе від 400 до 480 км.

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Новий Ford Mustang

[ + – ] Ford Mustang Фото: Motor Trend

Ford привіз до Детройта сьоме покоління культового Mustang. Найпопулярніший у світі спортивний автомобіль став трохи агресивнішим на вигляд і отримав сучасний салон із двома великими дисплеями на передній панелі. Купе та кабріолет Ford Mustang зберегли 2,3-літрову турбочетвірку та 5,0-літровий V8, але потужність двигунів підняли і в зарядженій версії Dark Horse вона складе близько 500 к. с. Продаж стартує влітку 2023 року.

Електромобіль Dodge Charger

[ + – ] Dodge Charger Daytona SRT Фото: carscoops.com

Новий Dodge Charger 2024 стане електрокаром. Його провісником є концепт-кар Daytona SRT, який уперше показали на публіці у Детройті. Dodge Charger знову стане купе, а його обтічний профіль виконаний у дусі моделі 1969 року. Електрокар буде побудований на платформі Stellantis STLA Large та стане повнопривідним, а його потужність може досягти 900 к. с.

Останній бензиновий Chrysler

[ + – ] Chrysler 300C Фото: carscoops.com

Chrysler перейде на випуск електромобілів і насамкінець вирішив випустити потужну бензинову модель. Фінальний Chrysler 300C випустять лімітованою серією із 2000 авто. Під капотом седана ховається 6,4-літровий V8 Hemi на 485 к. с. З ним розгін до 100 км/год займає 4,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 257 км/год.

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Химерні концепт-кари Lincoln

[ + – ] Lincoln Model L100 Фото: carscoops.com

Lincoln привіз на Детройтський автосалон-2022 два ангардні концепт-кари. Lincoln Model L100 — розкішне туристичне купе зі зсувними дверима та підйомним скляним ковпаком замість даху. У салоні сидіння можуть зрушуватись, а на підлозі проєктуються зображення.

[ + – ] Lincoln Star Фото: carscoops.com

Lincoln Star — елегантний обтічний електрокросовер з дверцятами і прозорим капотом. У нього просторий чотиримісний салон з різним оздобленням на першому та другому ряду, а на всю ширину передньої панелі розтягнутий великий дисплей.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari презентували свій перший кросовер Purosangue, здатний розвинути 310 км/год.