Шість коліс та ціна $400 тисяч: представлено найнеймовірніший пікап Ford (фото)

Найпопулярніший у світі пікап Ford F-150 отримав шалену шестиколісну версію. Величезний автомобіль підготовлений до бездоріжжя та обладнаний 558-сильним турбомотором.

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У США розсекретили новий Hennessey VelociRaptor 6x6. Величезний шестиколісний пікап надійде у продаж за ціною від 399 950 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт американської компанії.

В основі новинки лежить найпопулярніший пікап у світі Ford F-150, причому у зарядженому виконанні Raptor. Йому подовжили вантажну платформу на 70 см та додали третю вісь. Довжина авто сягнула 6,4 метра.

[ + – ] Шестиколісний пікап досягає 6,4 м завдовжки. Фото: Hennessey

Втім, на цьому тюнінг Ford F-150 не скінчився. Пікапу на 75 мм збільшили кліренс (до 409 мм) та встановили сталевий передній бампер з дугами та додатковою діодною оптикою. З'явилися і 37-дюймові позашляхові шини, для яких знадобилося встановлення розширювачів колісних арок.

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Під капотом встановлений 3,5-літровий V6 твін-турбо, як і у стандартного Ford F-150 Raptor, але його суттєво доопрацювали. Потужність зросла на 100 л. с. (до 558 л. с.), а максимальний обертальний момент сягнув 911 Н∙м. Вантажопідйомність пікапа збільшили на 45%.

[ + – ] Під капотом встановлена 558-сильна турбошістка Фото: Hennessey

Втім, незабаром може з'явитися ще потужніший Hennessey VelociRaptor 6x6. Справа в тому, що нещодавно представили новий Ford F-150 Raptor R з 700-сильним V8 і він також може отримати шестиколісну версію.

Раніше Фокус повідомляв, що в Hennessey також показали найшвидший у світі суперкар, здатний розвинути швидкість понад 500 км/год.