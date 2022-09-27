Ford столкнулся с необычным дефицитом и приостанавливает производство авто

На складах закончились таблички с логотипами Ford для разных моделей американской марки. Компания-поставщик приостановила их выпуск, а наладить производство своими силами не получилось.

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Концерн Ford Motor неожиданно столкнулся с нехваткой логотипов для авто. По этой причине пришлось приостановить производство на некоторых предприятиях. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Выяснилось, что на американских складах концерна не хватает табличек с лого Ford для 45 000 машин разных моделей. В частности, без знаменитых синих овалов остались пикапы Ford F-150 – это наиболее массовая модель марки и самое популярное авто в США.

[ + – ] Без логотипов остались пикапы Ford F-150 Фото: Ford

Дело в том, что таблички с логотипами Ford выпускает компания-подрядчик Tribar Technologies из Детройта. Однако в августе производство было приостановлено из-за экологического скандала – выяснилось, что она сливала токсические отходы прямо в городскую канализацию.

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Альтернативных поставщиков пока найти не удалось. Поначалу с помощью 3D-принтера пытались наладить выпуск временных табличек, но их качество оказалось неудовлетворительным. Конечно, отсутствие логотипов не влияет на характеристики авто, но в Ford не хотят передавать покупателям машины без опознавательных знаков.

Ранее Фокус сообщал, что из-за дефицита комплектующих также приостановят производство кроссовера Toyota RAV4.