Ford зіткнувся з незвичайним дефіцитом і зупиняє виробництво авто

На складах закінчилися таблички із логотипами Ford для різних моделей американської марки. Компанія-постачальник призупинила їх випуск, а налагодити виробництво самотужки не вдалося.

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Концерн Ford Motor зненацька зіткнувся з нестачею логотипів для авто. З цієї причини довелося призупинити роботу на деяких підприємствах. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

З'ясувалося, що на американських складах концерну не вистачає табличок з лого Ford для 45 тисяч машин різних моделей. Зокрема, без знаменитих синіх овалів залишилися пікапи Ford F-150 — це наймасовіша модель марки та найпопулярніше авто у США.

[ + – ] Без логотипів залишилися пікапи Ford F-150 Фото: Ford

Річ у тому, що таблички з логотипами Ford випускає компанія-підрядник Tribar Technologies із Детройта. Однак у серпні виробництво припинили через екологічний скандал — з'ясувалося, що вона зливала токсичні відходи у міську каналізацію.

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Альтернативних постачальників поки знайти не вдалося. Спочатку за допомогою 3D-принтера намагалися налагодити випуск тимчасових табличок, але їхня якість виявилася незадовільною. Звичайно, відсутність логотипів не впливає на характеристики авто, але Ford не хочуть передавати покупцям машини без розпізнавальних знаків.

Раніше Фокус повідомляв, що через дефіцит комплектуючих також призупинять виробництво кросовера Toyota RAV4.