Стильно и недорого: Nissan представил бюджетный седан за $16 000 (видео)

Nissan Versa — самый доступный седан в линейке японской марки. Модели 2023 года обновили дизайн и расширили комплектацию.

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В США на автошоу в Майами презентуют новый Nissan Versa. Недорогой седан С-класса, также известный под названием Almera, прошел фейслифтинг и поступит в продажу до конца осени по цене от 16 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.

[ + – ] Вариант SR узнается по 17-дюймовым дискам и заднему спойлеру Фото: Nissan

Nissan Versa 2023 узнается по полностью новой передней части, сделавшей авто более стильным и выразительным. Седан получил огромную решетку радиатора и стреловидные светодиодные фары. Сзади освежены фонари. Спортивный вариант SR узнается по 17-дюймовым дискам и спойлеру на крышке багажника.

[ + – ] Топовые версии получили увеличенный 8,0-дюймовый дисплей Фото: Nissan

В салоне Nissan Versa обновили центральную консоль, причем в более дорогих версиях на ней появились подлокотник и беспроводная зарядка для смартфонов. Кроме того, задние сиденья теперь складываются в пропорции 60:40, а проем багажника стал шире.

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Базовая комплектация Nissan Versa теперь включает системы автоматического замедления, контроля дорожной разметки и управления светом фар. В топовой версии установили увеличенный 8,0-дюймовый тачскрин, а также добавили Wi-Fi и адаптивный круиз-контроль.

[ + – ] На центральной консоли установили подлокотник Фото: Nissan

Новый Nissan Versa оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 124 л. с. На выбор предложены 5-ступенчатая механическая КПП или вариатор.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan подготовил недорогой рамный внедорожник по цене Дастера. У него богатое оснащение и вместительный багажник.

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