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Авто

Стильно и недорого: Nissan представил бюджетный седан за $16 000 (видео)

Nissan Versa 2023, Nissan Versa, новый Nissan Versa, седан Nissan Versa, Ниссан Верса, новый Ниссан Верса
Фото: Nissan | Дизайн передней части стал выразительнее

Nissan Versa — самый доступный седан в линейке японской марки. Модели 2023 года обновили дизайн и расширили комплектацию.

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В США на автошоу в Майами презентуют новый Nissan Versa. Недорогой седан С-класса, также известный под названием Almera, прошел фейслифтинг и поступит в продажу до конца осени по цене от 16 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.

Nissan Versa 2023, Nissan Versa, новый Nissan Versa, седан Nissan Versa, Ниссан Верса, новый Ниссан Верса Fullscreen
Вариант SR узнается по 17-дюймовым дискам и заднему спойлеру
Фото: Nissan

Nissan Versa 2023 узнается по полностью новой передней части, сделавшей авто более стильным и выразительным. Седан получил огромную решетку радиатора и стреловидные светодиодные фары. Сзади освежены фонари. Спортивный вариант SR узнается по 17-дюймовым дискам и спойлеру на крышке багажника.

Nissan Versa 2023, Nissan Versa, новый Nissan Versa, седан Nissan Versa, Ниссан Верса, новый Ниссан Верса Fullscreen
Топовые версии получили увеличенный 8,0-дюймовый дисплей
Фото: Nissan

В салоне Nissan Versa обновили центральную консоль, причем в более дорогих версиях на ней появились подлокотник и беспроводная зарядка для смартфонов. Кроме того, задние сиденья теперь складываются в пропорции 60:40, а проем багажника стал шире.

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Базовая комплектация Nissan Versa теперь включает системы автоматического замедления, контроля дорожной разметки и управления светом фар. В топовой версии установили увеличенный 8,0-дюймовый тачскрин, а также добавили Wi-Fi и адаптивный круиз-контроль.

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На центральной консоли установили подлокотник
Фото: Nissan

Новый Nissan Versa оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 124 л. с. На выбор предложены 5-ступенчатая механическая КПП или вариатор.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan подготовил недорогой рамный внедорожник по цене Дастера. У него богатое оснащение и вместительный багажник.

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