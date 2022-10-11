Стильно та недорого: Nissan представив бюджетний седан за $16 000 (відео)

Nissan Versa — найдоступніший седан у лінійці японської марки. Моделі 2023 року оновили дизайн та розширили комплектацію.

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У США на автошоу у Маямі презентують новий Nissan Versa. Недорогий седан С-класу, також відомий під назвою Almera, пройшов фейсліфтинг і надійде у продаж до кінця осені за ціною від 16 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Nissan.

[ + – ] Варіант SR упізнається по 17-дюймових дисках та задньому спойлеру Фото: Nissan

Nissan Versa 2023 упізнається по цілком новій передній частині, що зробила авто більш стильним та виразним. Седан отримав величезну решітку радіатора та стрілоподібні світлодіодні фари. Позаду освіжені ліхтарі. Спортивний варіант SR дізнається по 17-дюймових дисках та спойлері на кришці багажника.

[ + – ] Топові версії отримали збільшений 8-дюймовий дисплей Фото: Nissan

У салоні Nissan Versa оновили центральну консоль, причому у дорожчих версіях на ній з'явилися підлокітник та бездротова зарядка для смартфонів. Крім того, задні сидіння тепер складаються в пропорції 60:40, а отвір багажника став ширшим.

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Базова комплектація Nissan Versa тепер включає системи автоматичного уповільнення, контролю дорожньої розмітки та керування світлом фар. У топовій версії встановили збільшений 8-дюймовий тачскрін, а також додали Wi-Fi і адаптивний круїз-контроль.

[ + – ] На центральній консолі встановили підлокітник Фото: Nissan

Новий Nissan Versa оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 124 к. с. На вибір запропоновано 5-ступінчасту механічну КПП або варіатор.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan підготував недорогий позашляховик рамний за ціною Дастера. У нього багате оснащення та місткий багажник.

Також ми писали, що Nissan працює над доступним електромобілем за 20 000 євро, здатним проїхати 400 км без підзарядки.