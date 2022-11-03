Падение продаж и стремительный рост цен: авторынок РФ продолжает пике

В условиях отсутствия импорта из Европы и Японии Lada заняла 40% российского авторынка, а наибольшим спросом пользуется Granta без ABS и подушек безопасности. Также серьезно увеличилась доля китайских брендов.

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После незначительного роста в предыдущие месяцы продажи авто в РФ снова снижаются. За октябрь продано 43 308 новых авто, что на 63,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство "Автостат".

В условиях отсутствия импорта из большинства стран почти 40% рынка заняла Lada (17 113) проданных авто, а на второе и третье места поднялись китайские бренды – Haval (4316 шт.) и Chery (3838). В пятерку лидеров также попали Kia (2738 авто) и Hyundai (2720), но запасы корейских авто на складах заканчиваются.

Среди моделей-лидеров также преобладают российские и китайские авто. Первое место занимает Lada Granta, которую сейчас продают без ABS и подушек безопасности.

Самые популярные авто в РФ:

Lada Granta – 10 978 авто Haval Jolion – 3049 Lada Niva Travel – 2229 Chery Tiggo 7 Pro – 2134 Lada Niva Legend – 1926

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Всего за 10 месяцев 2022 года в России продано 518 011 легковых авто. Это на 59,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на новые авто в РФ в условиях санкций и дефицита подскочили до небес. К примеру, бюджетный кроссовер Renault Duster стоит свыше 40 000 долларов – вдвое больше, чем в Украине. А цена Skoda Kodiaq достигла $80 000.

Ранее Фокус рассказывал, что вместо Toyota и Volkswagen в Россию будут ввозить новые автомобили из Уганды.

Также мы писали про самые популярные авто в Украине. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.