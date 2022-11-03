Падіння продажів і стрімке зростання цін: авторинок РФ продовжує піке

В умовах відсутності імпорту з Європи та Японії Lada зайняла 40% російського авторинку, а найбільший попит має Granta без ABS і подушок безпеки. Також серйозно зросла частка китайських брендів.

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Після незначного зростання попередніх місяців продажі авто в РФ знову знижуються. За жовтень продано 43 308 нових авто, що на 63,1% менше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє агентство "Автостат".

В умовах відсутності імпорту з більшості країн майже 40% ринку зайняла Lada (17 113) проданих авто, а на друге і третє місця піднялися китайські бренди — Haval (4 316 шт.) та Chery (3 838). До п'ятірки лідерів також потрапили Kia (2 738 авто) та Hyundai (2 720), але запаси корейських авто на складах закінчуються.

Серед моделей-лідерів також переважають російські та китайські авто. Перше місце посідає Lada Granta, яку зараз продають без ABS і подушок безпеки.

Найпопулярніші авто в РФ:

Lada Granta — 10 978 авто. Haval Jolion — 3 049 авто. Lada Niva Travel — 2 229 авто. Chery Tiggo 7 Pro — 2 134 авто. Lada Niva Legend — 1 926 авто.

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Усього за 10 місяців 2022 року в Росії продано 518 011 легкових авто. Це на 59,6% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на нові авто в РФ в умовах санкцій і дефіциту підскочили до небес. Наприклад, бюджетний кросовер Renault Duster коштує понад 40 000 доларів — удвічі більше, ніж в Україні. А ціна Skoda Kodiaq досягла $80 000.

Раніше Фокус розповідав, що замість Toyota та Volkswagen у Росію ввозитимуть нові автомобілі з Уганди.

Також ми писали про найпопулярніші авто в Україні. Найбільший попит мають кросовери.