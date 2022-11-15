Культовый суперкар Ferrari 80-х разбили на ровном месте (видео)

Водитель Ferrari Testarossa не справился с управлением на извилистой дороге. В ДТП никто не пострадал, но авто серьезно повреждено и требует ремонта.

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В Швейцарии попал в ДТП знаменитый Ferrari Testarossa. Знаменитый суперкар разбили во время ралли ретро-авто в Швейцарии. Видео аварии опубликовали на Youtube-канале Vin0 Editzz.

[ + – ] Ferrari Testarossa — знаменитая модель 80-х годов Фото: Ferrari

ДТП произошло недалеко от города Люцерн. Водитель не справился с управлением на извилистой дороге — в повороте суперкар Ferrari занесло и он врезался в ограждение.

Ретро-ралли собрало множество зрителей, но, к счастью, никто не пострадал. Водитель Ferrari Testarossa также отделался испугом, а вот коллекционное авто требует серьезного ремонта.

Ferrari Testarossa считается одной из самых культовых моделей 80-х. Всего с 1984 по 1991 годы выпущено 7177 таких купе и несколько эксклюзивных кабриолетов. Сейчас купить Ferrari Testarossa можно по цене от 120 000 до 200 000 евро.

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Суперкар оснащен оппозитным 12-цилиндровым двигателем объемом 4,9 л и мощностью 390 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП купе разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с и развивает 290 км/ч.

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