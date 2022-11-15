Культовий суперкар Ferrari 80-х розбили на рівному місці (відео)

Водій Ferrari Testarossa не впорався з керуванням на звивистій дорозі. У ДТП ніхто не постраждав, але авто серйозно пошкоджено та потребує ремонту.

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У Швейцарії потрапив у ДТП знаменитий Ferrari Testarossa. Знаменитий суперкар розбили під час ралі ретро-авто у Швейцарії. Відео аварії опублікували на Youtube-каналі Vin0 Editzz.

[ + – ] Ferrari Testarossa – знаменита модель 80-х років Фото: Ferrari

ДТП сталося неподалік міста Люцерн. Водій не впорався з керуванням на звивистій дорозі — у повороті суперкар Ferrari занесло, і він врізався в огорожу.

Ретро-ралі зібрало багато глядачів, але, на щастя, ніхто не постраждав. Водій Ferrari Testarossa також відбувся переляком, а ось колекційне авто потребує серйозного ремонту.

Ferrari Testarossa вважається однією з найкультовіших моделей 80-х. Всього з 1984 по 1991 роки випущено 7177 таких купе та кілька ексклюзивних кабріолетів. Зараз купити Ferrari Testarossa можна за ціною від 120 000 до 200 000 євро.

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Суперкар оснащений опозитним 12-циліндровим двигуном об'ємом 4,9 л та потужністю 390 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП купе розганяється до 100 км/год за 5,8 сек і розвиває 290 км/год.

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