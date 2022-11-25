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Авто

Jeep предлагает всем желающим придумать название нового флагманского электрокроссовера

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Фото: Stellantis | Флагманский электромобиль Jeep поступит в производство с 2024 года

Дорогой электрокроссовер Jeep появится в 2024 году, но его прототип уже представлен. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и проехать 640 км без подзарядки.

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Jeep предложил поклонникам марки поучаствовать в создании новой электрической модели. Компания объявила конкурс на лучшее название кроссовера. Об этом сообщается на сайте конкурса.

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Прототип электрокара назвали Jeep Wagoneer S
Фото: Stellantis

Концептуальный вариант электрокроссовера презентовали под названием Jeep Wagoneer S. Однако в линейке марки уже есть бензиновый внедорожник Wagoneer и во избежание путаницы серийный электромобиль Jeep решили переименовать.

Все желающие могут предложить свои варианты на сайте до 2 декабря и их будут оценивать по 100-балльной шкале. Во внимание будут браться уникальность название и соответствие его формату модели. Победителю конкурса вручат ценные призы.

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Запас хода электромобиля составит 640 км
Фото: Stellantis

Флагманский электрокроссовер Jeep презентуют в 2023 году, а его производство стартует годом позже. Семиместное авто отличается нетипичным, по меркам марки, обтекаемым дизайном.

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Заявлено, что электромобиль Jeep получит два мотора суммарной мощностью 600 л. с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с и проезжать 640 км без подзарядки.

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