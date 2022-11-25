Jeep предлагает всем желающим придумать название нового флагманского электрокроссовера
Дорогой электрокроссовер Jeep появится в 2024 году, но его прототип уже представлен. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и проехать 640 км без подзарядки.
Jeep предложил поклонникам марки поучаствовать в создании новой электрической модели. Компания объявила конкурс на лучшее название кроссовера. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Концептуальный вариант электрокроссовера презентовали под названием Jeep Wagoneer S. Однако в линейке марки уже есть бензиновый внедорожник Wagoneer и во избежание путаницы серийный электромобиль Jeep решили переименовать.
Все желающие могут предложить свои варианты на сайте до 2 декабря и их будут оценивать по 100-балльной шкале. Во внимание будут браться уникальность название и соответствие его формату модели. Победителю конкурса вручат ценные призы.
Флагманский электрокроссовер Jeep презентуют в 2023 году, а его производство стартует годом позже. Семиместное авто отличается нетипичным, по меркам марки, обтекаемым дизайном.Важно
Заявлено, что электромобиль Jeep получит два мотора суммарной мощностью 600 л. с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с и проезжать 640 км без подзарядки.
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