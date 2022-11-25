Jeep пропонує всім охочим придумати назву нового флагманського електрокросовера
Дорогий електрокросовер Jeep з'явиться в 2024, але його прототип уже представлений. Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і проїхати 640 км без підзарядки.
Jeep запропонував шанувальникам марки взяти участь у створенні нової електричної моделі. Компанія оголосила конкурс на найкращу назву кросовера. Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Концептуальний варіант електрокросовера презентували під назвою Jeep Wagoneer S. Однак у лінійці марки вже є бензиновий позашляховик Wagoneer і, щоб уникнути плутанини, серійний електромобіль Jeep вирішили перейменувати.
Усі охочі можуть запропонувати свої варіанти на сайті до 2 грудня і їх оцінюватимуть за 100-бальною шкалою. До уваги будуть братися унікальність назви та відповідність його формату моделі. Переможцю конкурсу вручать цінні призи.
Флагманський електрокросовер Jeep презентують у 2023 році, а його виробництво стартує роком пізніше. Семимісне авто відрізняється нетиповим, за мірками марки, обтічним дизайном.Важливо
Заявлено, що електромобіль Jeep отримає два двигуни сумарною потужністю 600 к. с. Він зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 с та проїжджати 640 км без підзарядки.
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