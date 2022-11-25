Jeep пропонує всім охочим придумати назву нового флагманського електрокросовера

Дорогий електрокросовер Jeep з'явиться в 2024, але його прототип уже представлений. Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і проїхати 640 км без підзарядки.

Related video

Jeep запропонував шанувальникам марки взяти участь у створенні нової електричної моделі. Компанія оголосила конкурс на найкращу назву кросовера. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

[ + – ] Прототип електрокара назвали Jeep Wagoneer S Фото: Stellantis

Концептуальний варіант електрокросовера презентували під назвою Jeep Wagoneer S. Однак у лінійці марки вже є бензиновий позашляховик Wagoneer і, щоб уникнути плутанини, серійний електромобіль Jeep вирішили перейменувати.

Усі охочі можуть запропонувати свої варіанти на сайті до 2 грудня і їх оцінюватимуть за 100-бальною шкалою. До уваги будуть братися унікальність назви та відповідність його формату моделі. Переможцю конкурсу вручать цінні призи.

[ + – ] Запас ходу електромобіля становитиме 640 км Фото: Stellantis

Флагманський електрокросовер Jeep презентують у 2023 році, а його виробництво стартує роком пізніше. Семимісне авто відрізняється нетиповим, за мірками марки, обтічним дизайном.

Важливо

В Україні з'явиться недорогий британський електрокросовер з запасом ходу 400 км (фото)

Заявлено, що електромобіль Jeep отримає два двигуни сумарною потужністю 600 к. с. Він зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 с та проїжджати 640 км без підзарядки.

Раніше Фокус розповідав про електричний Ґелендваґен. Він здатний розвертатися на місці.

Також ми писали про перші польські електромобілі. Їх почнуть випускати з 2024 року.