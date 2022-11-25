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Jeep пропонує всім охочим придумати назву нового флагманського електрокросовера

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Фото: Stellantis | Флагманський електромобіль Jeep надійде у виробництво з 2024 року

Дорогий електрокросовер Jeep з'явиться в 2024, але його прототип уже представлений. Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і проїхати 640 км без підзарядки.

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Jeep запропонував шанувальникам марки взяти участь у створенні нової електричної моделі. Компанія оголосила конкурс на найкращу назву кросовера. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

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Прототип електрокара назвали Jeep Wagoneer S
Фото: Stellantis

Концептуальний варіант електрокросовера презентували під назвою Jeep Wagoneer S. Однак у лінійці марки вже є бензиновий позашляховик Wagoneer і, щоб уникнути плутанини, серійний електромобіль Jeep вирішили перейменувати.

Усі охочі можуть запропонувати свої варіанти на сайті до 2 грудня і їх оцінюватимуть за 100-бальною шкалою. До уваги будуть братися унікальність назви та відповідність його формату моделі. Переможцю конкурсу вручать цінні призи.

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Запас ходу електромобіля становитиме 640 км
Фото: Stellantis

Флагманський електрокросовер Jeep презентують у 2023 році, а його виробництво стартує роком пізніше. Семимісне авто відрізняється нетиповим, за мірками марки, обтічним дизайном.

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Заявлено, що електромобіль Jeep отримає два двигуни сумарною потужністю 600 к. с. Він зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 с та проїжджати 640 км без підзарядки.

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