Какие новые модели представит Skoda в 2023 году (фото)

Skoda готовит новое поколение флагмана Superb, а также обновит популярные модели Octavia, Scala и Kamiq. В линейке станет больше экономичных гибридных версий.

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Стали известны планы Skoda на 2023 год. Чешская марка собирается презентовать четыре новые модели. Об этом сообщает сайт Motor.es.

В частности, обновление пройдут хэтчбек Skoda Scala и родственный кроссовер Kamiq. Им обновят дизайн оптики, бамперов и решетки радиатора. Также ожидается расширение оснащения по безопасности. Двигатели, скорее всего, останутся прежними.

[ + – ] Skoda Kamiq

Фейслифтинг пройдет и самая популярная модель марки — Skoda Octavia. Ранее ее дизайн уже рассекретили — у авто увеличена решетка радиатора и измененные фары, а дверь багажника дополнена хромированным молдингом. В салоне будет улучшена внутренняя отделка.

Большинство двигателей Skoda Octavia дополнят 48-вольтной гибридной установкой. Также возможно появление новых плаг-ин гибридных версий, а вот варианты с заводским ГБО прекратят выпускать.

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Но главная новинка 2023 года — флагманский Skoda Superb. Ранее в интернет попали рендеры модели и по ним видно, что она сохранит знакомый граненый дизайн. В отличие от родственного Volkswagen Passat B9, который будет доступен только в кузове универсал, Superb предложат и в кузове лифтбэк.

[ + – ] Skoda Superb Фото: Skoda

Новый Skoda Superb будет доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровыми турбодизелями. Топовым станет подзаряжаемый гибрид, способный проехать около 100 км на электротяге.

Ранее Фокус рассказывал про новый Skoda Kodiaq. Кроссовер станет крупнее и просторнее внутри.