Які нові моделі представить Skoda у 2023 році (фото)

Skoda готує нове покоління флагмана Superb, а також оновить популярні моделі Octavia, Scala та Kamiq. У лінійці побільшає економічних гібридних версій.

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Стали відомі плани Skoda на 2023 рік. Чеська марка збирається презентувати чотири нові моделі. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Зокрема, оновлення пройдуть хетчбек Skoda Scala та споріднений кросовер Kamiq. Їм оновлять дизайн оптики, бамперів та решітки радіатора. Також очікується розширення обладнання з безпеки. Двигуни, швидше за все, залишаться незмінними.

[ + – ] Skoda Kamiq

Фейсліфтинг пройде і найпопулярніша модель марки — Skoda Octavia. Раніше її дизайн вже розсекретили — у авто збільшена решітка радіатора і змінені фари, а двері багажника доповнені хромованим молдингом. У салоні буде покращено внутрішнє оздоблення.

Більшість двигунів Skoda Octavia доповнять 48-вольтною гібридною установкою. Також можлива поява нових плаг-ін гібридних версій, а ось варіанти із заводським ГБО припинять випускати.

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Але головна новинка 2023 — флагманський Skoda Superb. Раніше в інтернет потрапили рендери моделі і з них видно, що вона збереже знайомий гранований дизайн. На відміну від родинного Volkswagen Passat B9, який буде доступний лише в кузові універсал, Superb запропонують і в кузові ліфтбек.

[ + – ] Skoda Superb Фото: Skoda

Новий Skoda Superb буде доступний з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 та 2,0 л, а також 2,0-літровими турбодизелями. Топовим стане гібрид, що підзаряджається, здатний проїхати близько 100 км на електротязі.

Раніше Фокус розповідав про новий Skoda Kodiaq. Кросовер стане більшим і просторішим усередині.