В США появился оригинальный пикап Tesla и это не Cybertruck (видео)

Электромобиль Tesla Model S переделали в спортивный пикап. Лифтбэку срезали крышу сзади и оборудовали грузовую платформу.

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В США появился нестандартный пикап Tesla. Речь идет не о долгожданном Tesla Cybertruck (он поступит в производство только в 2023 году), а о самодельном авто. Фото и видео с интересным электрокаром опубликованы на странице владельцев в Instagram.

[ + – ] Сзади у электрокара срезали крышу

Оригинальный тюнинг Tesla Model S выполнили в американской мастерской Revolt Systems. Именно там построили самый быстрый электромобиль в мире — рекордный болид Little Giant, разогнавшийся до 568 км/ч.

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Для работы американцам нужен был пикап, а поскольку Tesla Cybertruck ждать еще долго, то они решили построить такой автомобиль своими силами. Проект назвали Teslamino, ведь машину считают своеобразным преемником спортивного легкового пикапа Chevrolet El Camino.

За основу взяли электрокар Tesla Model S 85D с задним приводом и 367-сильным мотором. Ему срезали крышу над задними сиденьями и багажником и оборудовали там грузовой отсек, который отделали полированным металлом. Электрический пикап получился стремительным и привлекает всеобщее внимание.

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