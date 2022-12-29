У США з'явився оригінальний пікап Tesla, і це не Cybertruck (відео)

Електромобіль Tesla Model S переробили на спортивний пікап. Ліфтбеку зрізали дах ззаду та обладнали вантажну платформу.

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США з'явився нестандартний пікап Tesla. Йдеться не про довгоочікуваний Tesla Cybertruck (він надійде у виробництво лише у 2023 році), а про саморобне авто. Фото та відео з цікавим електрокаром опубліковано на сторінці власників в Instagram.

[ + – ] Ззаду в електрокара зрізали дах

Оригінальний тюнінг Tesla Model S виконали в американській майстерні Revolt Systems. Саме там збудували найшвидший електромобіль у світі — рекордний болід Little Giant, що розігнався до 568 км/год.

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Для роботи американцям потрібен був пікап, а оскільки Tesla Cybertruck чекати ще довго, вони вирішили побудувати такий автомобіль самотужки. Проєкт назвали Teslamino, адже машину вважають своєрідним наступником спортивного легкового пікапа Chevrolet El Camino.

За основу взяли електрокар Tesla Model S 85D із заднім приводом та 367-сильним мотором. Йому зрізали дах над задніми сидіннями та багажником та обладнали там вантажний відсік, який обробили полірованим металом. Електричний пікап вийшов стрімким та привертає загальну увагу.

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