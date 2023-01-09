На продажу выставили Nissan четырехкратного чемпиона "Формулы-1" (фото)
Себастьян Феттель практические не ездил на своем Nissan GT-R. Пробег японского спорткара составляет всего 150 км.
Четырехкратный чемпион мира "Формулы-1" Себастьян Феттель выставил на продажу свой Nissan GT-R Black Edition. Гонщик практические не ездил на японском спорткаре в повседневной жизни. Подробности об авто рассказали на сайте PistonHeads.
Себастьян Феттель официально завершил свою карьеру гонщика. Теперь четырехкратный чемпион мира распродает свои экзотические автомобили.
Версия Black Edition отличается от стандартного Nissan GT-R 20-дюймовыми коваными легкосплавными дисками Rays, карбоновым антикрылом и красно-черными спортивными сиденьями Recaro. Такой пакет обошелся в 10 тысяч долларов.
Под капотом у Nissan GT-R установлен турбированный 3,8-литровый двигатель V6, который выдает мощность 545 л.с. и 627 Нм крутящего момента. Спорткар оснащается умной системой полного привода ATTESA E-TS, которая в режиме реального времени распределяет крутящий момент между осями.
Как упоминалось ранее, Себастьян Феттель почти не ездил на своем Nissan GT-R. Пробег спорткара составляет всего 150 км.Важно
Автомобиль зарегистрирован в Плейдельсхайме, Германия, но был построен для швейцарского рынка. Его цена составляет 265 956 долларов.
Ранее Фокус сообщал, что свое авто продает и двукратный чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен. Это недорогая Honda.
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