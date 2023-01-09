На продажу выставили Nissan четырехкратного чемпиона "Формулы-1" (фото)

Себастьян Феттель практические не ездил на своем Nissan GT-R. Пробег японского спорткара составляет всего 150 км.

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Четырехкратный чемпион мира "Формулы-1" Себастьян Феттель выставил на продажу свой Nissan GT-R Black Edition. Гонщик практические не ездил на японском спорткаре в повседневной жизни. Подробности об авто рассказали на сайте PistonHeads.

Себастьян Феттель официально завершил свою карьеру гонщика. Теперь четырехкратный чемпион мира распродает свои экзотические автомобили.

[ + – ] На версию Black Edition устанавливается антикрыло из карбона Фото: PistonHeads

Версия Black Edition отличается от стандартного Nissan GT-R 20-дюймовыми коваными легкосплавными дисками Rays, карбоновым антикрылом и красно-черными спортивными сиденьями Recaro. Такой пакет обошелся в 10 тысяч долларов.

[ + – ] Nissan GT-R Black Edition отличается интерьером с красными акцентами и спортивными сиденьями Recaro Фото: PistonHeads

Под капотом у Nissan GT-R установлен турбированный 3,8-литровый двигатель V6, который выдает мощность 545 л.с. и 627 Нм крутящего момента. Спорткар оснащается умной системой полного привода ATTESA E-TS, которая в режиме реального времени распределяет крутящий момент между осями.

[ + – ] 3,8-литровый двигатель V6 Nissan GT-R развивает мощность 545 л.с. Фото: PistonHeads

Как упоминалось ранее, Себастьян Феттель почти не ездил на своем Nissan GT-R. Пробег спорткара составляет всего 150 км.

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Автомобиль зарегистрирован в Плейдельсхайме, Германия, но был построен для швейцарского рынка. Его цена составляет 265 956 долларов.

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