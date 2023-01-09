На продаж виставили Nissan чотириразового чемпіона "Формули-1" (фото)
Себастьян Феттель практично не їздив на своєму Nissan GT-R. Пробіг японського спорткара складає лише 150 км.
Чотириразовий чемпіон світу "Формули-1" Себастьян Феттель виставив на продаж свій Nissan GT-R Black Edition. Гонщик практично не їздив на японському спорткарі в повсякденному житті. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті PistonHeads.
Себастьян Феттель офіційно завершив свою кар'єру гонщика. Тепер чотириразовий чемпіон світу розпродає свої екзотичні автомобілі.
Версія Black Edition відрізняється від стандартного Nissan GT-R 20-дюймовими кованими легкосплавними дисками Rays, карбоновим антикрилом і червоно-чорними спортивними сидіннями Recaro. Такий пакет коштував 10 тисяч доларів.
Під капотом Nissan GT-R встановлений турбований 3,8-літровий двигун V6, який видає потужність 545 к.с. і 627 Нм крутного моменту. Спорткар оснащується розумною системою повного приводу ATTESA E-TS, яка в режимі реального часу розподіляє крутний момент між осями.
Як згадувалося раніше, Себастьян Феттель майже не їздив своїм Nissan GT-R. Пробіг спорткара складає лише 150 км.Важливо
Автомобіль зареєстрований у Плейдельсхаймі, що в Німеччині, але був побудований для швейцарського ринку. Його ціна складає 265 956 доларів.
Раніше Фокус повідомляв, що своє авто продає дворазовий чемпіон "Формули-1" Макс Ферстаппен. Це дешева Honda.
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