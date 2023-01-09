На продаж виставили Nissan чотириразового чемпіона "Формули-1" (фото)

Себастьян Феттель практично не їздив на своєму Nissan GT-R. Пробіг японського спорткара складає лише 150 км.

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Чотириразовий чемпіон світу "Формули-1" Себастьян Феттель виставив на продаж свій Nissan GT-R Black Edition. Гонщик практично не їздив на японському спорткарі в повсякденному житті. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті PistonHeads.

Себастьян Феттель офіційно завершив свою кар'єру гонщика. Тепер чотириразовий чемпіон світу розпродає свої екзотичні автомобілі.

[ + – ] На версію Black Edition встановлюється антикрило з карбону Фото: PistonHeads

Версія Black Edition відрізняється від стандартного Nissan GT-R 20-дюймовими кованими легкосплавними дисками Rays, карбоновим антикрилом і червоно-чорними спортивними сидіннями Recaro. Такий пакет коштував 10 тисяч доларів.

[ + – ] Nissan GT-R Black Edition відрізняється інтер'єром із червоними акцентами та спортивними сидіннями Recaro Фото: PistonHeads

Під капотом Nissan GT-R встановлений турбований 3,8-літровий двигун V6, який видає потужність 545 к.с. і 627 Нм крутного моменту. Спорткар оснащується розумною системою повного приводу ATTESA E-TS, яка в режимі реального часу розподіляє крутний момент між осями.

[ + – ] 3,8-літровий двигун V6 Nissan GT-R розвиває потужність 545 к.с. Фото: PistonHeads

Як згадувалося раніше, Себастьян Феттель майже не їздив своїм Nissan GT-R. Пробіг спорткара складає лише 150 км.

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Автомобіль зареєстрований у Плейдельсхаймі, що в Німеччині, але був побудований для швейцарського ринку. Його ціна складає 265 956 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що своє авто продає дворазовий чемпіон "Формули-1" Макс Ферстаппен. Це дешева Honda.

Також ми писали, що на продаж у Лондоні виставили Aston Martin Vantage V550 1997 року випуску, який належав королівській родині Брунею.