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Авто

На продаж виставлено скромну Honda дворазового чемпіона "Формули-1" (відео)

Honda Civic Type R, Honda Civic, Макс Ферстаппен, авто Макса Ферстаппена, хонда сівік
Honda Civic Type R належала Максу Ферстаппену

Макс Ферстаппен використав Honda Civic Type R у 2021 році та проїхав на ній 58 400 км. У салоні на передній панелі гонщик залишив свій автограф.

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У Нідерландах виставили на онлайн аукціон Honda Civic Type R 2018 року. За заряджений хетчбек планують отримати від 50 000 до 60 000 євро. Деталі авто розкрили на сайті аукціону.

Honda Civic Type R, Honda Civic, Макс Ферстаппен, авто Макса Ферстаппена, хонда сівік Fullscreen
Заряджений хетчбек оснащений 320-сильним турбомотором

Нині навіть нова Honda Civic Type R коштує менше. Така висока ціна обумовлена тим, що машина належала Максу Ферстаппену. Дворазовий чемпіон "Формули-1" мав хетчбек протягом сезону 2021 року і навіть записав відео про нього. Зараз у гаражі гонщика з'явилися дорожчі й ексклюзивніші авто, тому від Honda він відмовився.

Honda Civic Type R, Honda Civic, Макс Ферстаппен, авто Макса Ферстаппена, хонда сівік Fullscreen
Макс Ферстаппен отримав авто у максимальній комплектації

На вигляд це звичайна Honda Civic Type R попереднього покоління. Власника авто видає лише автограф, що залишився на передній панелі.

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Жодних змін у конструкцію Honda Civic Type R для Макса Ферстаппена зроблено не було. Хіба що в хетчбека максимально можлива комплектація: вона враховує навігацію, адаптивні амортизатори та систему автоматичного гальмування.

Honda Civic Type R, Honda Civic, Макс Ферстаппен, авто Макса Ферстаппена, хонда сівік Fullscreen
Гонщик залишив свій автограф на передній панелі авто

Хетчбек Honda Civic Type R оснащений 2,0-літровим 320-сильним турбомотором і 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,7 сек і розвиває 272 км/год.

Макс Ферстаппен проїхав на Honda Civic 58400 км. Стан автомобіля хороший і він нещодавно пройшов повне технічне обслуговування.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили дуже рідкісний суперкар Елвіса Преслі. Автомобіль потужністю 500 к. с. розвиває 300 км/год.

Також ми писали, що команда "Формули-1" Aston Martin організувала благодійний аукціон на підтримку України.