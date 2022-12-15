На продаж виставлено скромну Honda дворазового чемпіона "Формули-1" (відео)

Макс Ферстаппен використав Honda Civic Type R у 2021 році та проїхав на ній 58 400 км. У салоні на передній панелі гонщик залишив свій автограф.

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У Нідерландах виставили на онлайн аукціон Honda Civic Type R 2018 року. За заряджений хетчбек планують отримати від 50 000 до 60 000 євро. Деталі авто розкрили на сайті аукціону.

[ + – ] Заряджений хетчбек оснащений 320-сильним турбомотором

Нині навіть нова Honda Civic Type R коштує менше. Така висока ціна обумовлена тим, що машина належала Максу Ферстаппену. Дворазовий чемпіон "Формули-1" мав хетчбек протягом сезону 2021 року і навіть записав відео про нього. Зараз у гаражі гонщика з'явилися дорожчі й ексклюзивніші авто, тому від Honda він відмовився.

[ + – ] Макс Ферстаппен отримав авто у максимальній комплектації

На вигляд це звичайна Honda Civic Type R попереднього покоління. Власника авто видає лише автограф, що залишився на передній панелі.

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Жодних змін у конструкцію Honda Civic Type R для Макса Ферстаппена зроблено не було. Хіба що в хетчбека максимально можлива комплектація: вона враховує навігацію, адаптивні амортизатори та систему автоматичного гальмування.

[ + – ] Гонщик залишив свій автограф на передній панелі авто

Хетчбек Honda Civic Type R оснащений 2,0-літровим 320-сильним турбомотором і 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,7 сек і розвиває 272 км/год.

Макс Ферстаппен проїхав на Honda Civic 58400 км. Стан автомобіля хороший і він нещодавно пройшов повне технічне обслуговування.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили дуже рідкісний суперкар Елвіса Преслі. Автомобіль потужністю 500 к. с. розвиває 300 км/год.

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