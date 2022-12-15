На продажу выставлена скромная Honda двукратного чемпиона "Формулы-1" (видео)

Макс Ферстаппен использовал Honda Civic Type R в 2021 году и проехал на ней 58 400 км. В салоне на передней панели гонщик оставил свой автограф.

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В Нидерландах выставили на онлайн-аукцион Honda Civic Type R 2018 года. За заряженный хэтчбек планируют выручить от 50 000 до 60 000 евро. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.

[ + – ] Заряженный хэтчбек оснащен 320-сильным турбомотором

Сейчас даже новая Honda Civic Type R стоит меньше. Столь высокая цена обусловлена тем, что машина принадлежала Максу Ферстаппену. Двукратный чемпион "Формулы-1" пользовался хэтчбеком на протяжении сезона 2021 года и даже записал видео о нем. Сейчас в гараже гонщика появились более дорогие и эксклюзивные авто, поэтому от Honda он отказался.

[ + – ] Макс Ферстаппен получил авто в максимальной комплектации

С виду это обычная Honda Civic Type R предыдущего поколения. Владельца авто выдает только оставленный на передней панели автограф.

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Никаких изменений в конструкцию Honda Civic Type R для Макса Ферстаппена сделано не было. Разве что у хэтчбека максимально возможная комплектация: она включает навигацию, адаптивные амортизаторы и систему автоматического торможения.

[ + – ] Гонщик оставил свой автограф на передней панели авто

Хэтчбек Honda Civic Type R оснащен 2,0-литровым 320-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с и развивает 272 км/ч.

Макс Ферстаппен проехал на Honda Civic 58 400 км. Состояние автомобиля хорошее и он недавно прошел полное техобслуживание.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили очень редкий суперкар Элвиса Пресли. Авто мощностью 500 л. с. развивает 300 км/ч.

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