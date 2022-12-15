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Авто

На продажу выставлена скромная Honda двукратного чемпиона "Формулы-1" (видео)

Honda Civic Type R, Honda Civic, Макс Ферстаппен, авто Макса Ферстаппена, хонда сивик
Honda Civic Type R принадлежала Максу Ферстаппену

Макс Ферстаппен использовал Honda Civic Type R в 2021 году и проехал на ней 58 400 км. В салоне на передней панели гонщик оставил свой автограф.

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В Нидерландах выставили на онлайн-аукцион Honda Civic Type R 2018 года. За заряженный хэтчбек планируют выручить от 50 000 до 60 000 евро. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.

Honda Civic Type R, Honda Civic, Макс Ферстаппен, авто Макса Ферстаппена, хонда сивик Fullscreen
Заряженный хэтчбек оснащен 320-сильным турбомотором

Сейчас даже новая Honda Civic Type R стоит меньше. Столь высокая цена обусловлена тем, что машина принадлежала Максу Ферстаппену. Двукратный чемпион "Формулы-1" пользовался хэтчбеком на протяжении сезона 2021 года и даже записал видео о нем. Сейчас в гараже гонщика появились более дорогие и эксклюзивные авто, поэтому от Honda он отказался.

Honda Civic Type R, Honda Civic, Макс Ферстаппен, авто Макса Ферстаппена, хонда сивик Fullscreen
Макс Ферстаппен получил авто в максимальной комплектации

С виду это обычная Honda Civic Type R предыдущего поколения. Владельца авто выдает только оставленный на передней панели автограф.

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Никаких изменений в конструкцию Honda Civic Type R для Макса Ферстаппена сделано не было. Разве что у хэтчбека максимально возможная комплектация: она включает навигацию, адаптивные амортизаторы и систему автоматического торможения.

Honda Civic Type R, Honda Civic, Макс Ферстаппен, авто Макса Ферстаппена, хонда сивик Fullscreen
Гонщик оставил свой автограф на передней панели авто

Хэтчбек Honda Civic Type R оснащен 2,0-литровым 320-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с и развивает 272 км/ч.

Макс Ферстаппен проехал на Honda Civic 58 400 км. Состояние автомобиля хорошее и он недавно прошел полное техобслуживание.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили очень редкий суперкар Элвиса Пресли. Авто мощностью 500 л. с. развивает 300 км/ч.

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