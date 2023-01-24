Nissan представили необычный кроссовер в виде кроссовок (фото)
Кроссовер почти полностью повторяет дизайн кроссовок New Balance 327. Он построен для масштабной рекламной компании.
Nissan совместно с компанией New Balance представили необычный кроссовер Kicks. Он выглядит как кроссовок и создан в рекламных целях. Подробности рассказали на сайте Motor1.
Nissan Kicks 327 Edition вдохновлен парой кроссовок New Balance 327. Кроссовер получил необычный окрас и накладку на крышу, которые имитируют обувь.
За основу взята полноприводная гибридная модель Nissan Kicks e-Power 4WD. На правой части кузова можно заметить логотип New Balance, а на левой — название автомобиля.
Кузов создает иллюзию замшевой ткани и белой подошвы кроссовок New Balance. На капоте даже заметны "белые шнурки".
Nissan Kicks 327 Edition будет выставлен на выставке Nissan Crossing, полностью перестроенной галерее Nissan Gallery, которая уже более 50 лет является достопримечательностью Гинзы. Также проект сопровождается заманчивой рекламной акцией.
Все люди, которые заметят необычный кроссовер на улице и опубликуют фото с ним в Twitter, получат шанс выиграть Nissan Kicks e-Power 4WD. Помимо этого за репост публикации можно поучаствовать в розыгрыше пары кроссовок New Balance 327.Важно
Еще одним бонусом является бесплатная чашка специального кофе макиато в кафе Crossing на втором этаже Nissan Crossing. Получит ее можно, купив наклейку Nissan Kicks 327 Edition, которая будет продаваться с 24 января в официальном магазине New Balance Ginza.
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