Спортивное купе Toyota превратили в нестандартный кроссовер (фото)

Спорткар Toyota GR86 получил внедорожную резину и расширители арок, а его клиренс увеличен. У купе доработаны двигатель, подвеска и тормоза.

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Toyota GR86 2023 получила оригинальную версию. Заднеприводное спортивное купе переделали в нестандартный кроссовер. Об этом сообщает сайт ателье Cusco.

Именно эта американская компания выполнила тюнинг Toyota GR86. Спорткар превратили в более доступную альтернативу внедорожным Lamborghini Hurracan Sterrato и Porsche 911 Dakar.

[ + – ] Спорткар получил 16-дюймовые внедорожные шины

Купе Toyota GR86 получило пластиковые расширители арок и 16-дюймовую внедорожную резину Bridgestone Dueler на золотистых дискам. Клиренс авто вырос на 25 мм (до 155 мм). Спереди установлена дополнительная диодная оптика.

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Впрочем, визуальными изменениями не ограничились. Оппозитный 2,4-литровый двигатель мощностью 235 л. с. получил новые впускной коллектор масляный фильтр и выхлопную систему. На задней оси появился самоблокирующийся дифференциал.

[ + – ] Спереди установлена дополнительная диодная оптика

Особое внимание уделили ходовой. Спорткар Toyota GR86 получил новые пружины подвески и стабилизаторы, а также регулируемые амортизаторы. Жесткость кузова увеличили дополнительные распорки, а тормоза получили новые колодки Winmax.

Пока купе Toyota GR86 Cusco не будут запускать в производство. Впрочем, все установленные на купе аксессуары есть в свободной продаже, поэтому его можно воссоздать своими силами.

Ранее Фокус сообщал, что вариант повышенной проходимости появился и у кроссовера Toyota RAV4.

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