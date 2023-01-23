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Спортивное купе Toyota превратили в нестандартный кроссовер (фото)

Toyota GR86, новая Toyota GR86, спорткар Toyota, купе Toyota, тюнинг Toyota GR86
Toyota GR86 подготовили к бездорожью

Спорткар Toyota GR86 получил внедорожную резину и расширители арок, а его клиренс увеличен. У купе доработаны двигатель, подвеска и тормоза.

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Toyota GR86 2023 получила оригинальную версию. Заднеприводное спортивное купе переделали в нестандартный кроссовер. Об этом сообщает сайт ателье Cusco.

Именно эта американская компания выполнила тюнинг Toyota GR86. Спорткар превратили в более доступную альтернативу внедорожным Lamborghini Hurracan Sterrato и Porsche 911 Dakar.

Toyota GR86, новая Toyota GR86, спорткар Toyota, купе Toyota, тюнинг Toyota GR86 Fullscreen
Спорткар получил 16-дюймовые внедорожные шины

Купе Toyota GR86 получило пластиковые расширители арок и 16-дюймовую внедорожную резину Bridgestone Dueler на золотистых дискам. Клиренс авто вырос на 25 мм (до 155 мм). Спереди установлена дополнительная диодная оптика.

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Впрочем, визуальными изменениями не ограничились. Оппозитный 2,4-литровый двигатель мощностью 235 л. с. получил новые впускной коллектор масляный фильтр и выхлопную систему. На задней оси появился самоблокирующийся дифференциал.

Toyota GR86, новая Toyota GR86, спорткар Toyota, купе Toyota, тюнинг Toyota GR86 Fullscreen
Спереди установлена дополнительная диодная оптика

Особое внимание уделили ходовой. Спорткар Toyota GR86 получил новые пружины подвески и стабилизаторы, а также регулируемые амортизаторы. Жесткость кузова увеличили дополнительные распорки, а тормоза получили новые колодки Winmax.

Пока купе Toyota GR86 Cusco не будут запускать в производство. Впрочем, все установленные на купе аксессуары есть в свободной продаже, поэтому его можно воссоздать своими силами.

Ранее Фокус сообщал, что вариант повышенной проходимости появился и у кроссовера Toyota RAV4.

Также мы писали, что Toyota Hilux получил оригинальную версию в ретро-стиле.