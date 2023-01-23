Спортивне купе Toyota перетворили на нестандартний кросовер (фото)

Спорткар Toyota GR86 отримав позашляхову гуму та розширювачі арок, а його кліренс збільшений. У купе доопрацьовали двигун, підвіску та гальма.

Related video

Toyota GR86 2023 року отримала оригінальну версію. Задньопривідне спортивне купе переробили на нестандартний кросовер. Про це повідомляє сайт ательє Cusco.

Саме ця американська компанія виконала тюнінг Toyota GR86. Спорткар перетворили на доступнішу альтернативу позашляховим Lamborghini Hurracan Sterrato й Porsche 911 Dakar.

[ + – ] Спорткар отримав 16-дюймові позашляхові шини

Купе Toyota GR86 отримало пластикові розширювачі арок і 16-дюймову позашляхову гуму Bridgestone Dueler на золотистих дисках. Кліренс авто збільшився на 25 мм (до 155 мм). Спереду встановлено додаткову діодну оптику.

Важливо

В Австралії запускають у виробництво електромобілі Toyota Land Cruiser та Hilux (фото)

Утім, візуальними змінами не обмежилися. Опозитний 2,4-літровий двигун потужністю 235 к.с. отримав нові впускний колектор, мастильний фільтр і вихлопну систему. На задній осі з'явився диференціал, що самоблокується.

[ + – ] Спереду встановлено додаткову діодну оптику

Особливу увагу приділили ходовій. Спорткар Toyota GR86 отримав нові пружини підвіски та стабілізатори, а також регульовані амортизатори. Жорсткість кузова збільшили додаткові розпірки, а гальма одержали нові колодки Winmax.

Поки що купе Toyota GR86 Cusco не запускатимуть у виробництво. Втім, усі встановлені на купе аксесуари є у вільному продажу, тому його можна відтворити самотужки.

Раніше Фокус повідомляв, що варіант підвищеної прохідності з'явився й у кросовера Toyota RAV4.

Також ми писали, що Toyota Hilux отримав оригінальну версію в ретростилі.