Nissan представили незвичайний кросовер у вигляді кросівок (фото)
Кросовер майже повністю повторює дизайн кросівок New Balance 327. Він побудований для масштабної рекламної компанії.
Nissan спільно з компанією New Balance представили незвичайний кросовер Kicks. Він має вигляд кросівок і створений у рекламних цілях. Подробиці розповіли на сайті Motor1.
Nissan Kicks 327 Edition натхненний парою кросівок New Balance 327. Кросовер отримав незвичайне забарвлення та накладку на дах, які імітують взуття.
За основу взято повнопривідну гібридну модель Nissan Kicks e-Power 4WD. На правій частині кузова можна побачити логотип New Balance, а на лівій — назву автомобіля.
Кузов створює ілюзію замшевої тканини та білої підошви кросівок New Balance. На капоті навіть помітні білі шнурки.
Nissan Kicks 327 Edition буде виставлений на виставці Nissan Crossing, повністю перебудованої галереї Nissan Gallery, яка вже понад 50 років є визначною пам'яткою Гінзи. Також проєкт супроводжується привабливою рекламною акцією.
Усі люди, які помітять незвичайний кросовер на вулиці й опублікують фото з ним у Twitter, отримають шанс виграти Nissan Kicks e-Power 4WD. Крім цього, за репост публікації можна взяти участь у розіграші пари кросівок New Balance 327.Важливо
Ще одним бонусом є безплатна чашка спеціальної кави макіато в кафе Crossing на другому поверсі Nissan Crossing. Отримає її можна, купивши наклейку Nissan Kicks 327 Edition, яка продаватиметься з 24 січня в офіційному магазині New Balance Ginza.
Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість гібридного кросовера Nissan Qashqai.