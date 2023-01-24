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Авто

Nissan представили незвичайний кросовер у вигляді кросівок (фото)

Nissan, Nissan Kicks, Кросівки, New Balance, Японія, Кросовери, Авто, Авто, Фото, Реклама
Фото: Nissan | Nissan і New Balance показали спільний проєкт

Кросовер майже повністю повторює дизайн кросівок New Balance 327. Він побудований для масштабної рекламної компанії.

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Nissan спільно з компанією New Balance представили незвичайний кросовер Kicks. Він має вигляд кросівок і створений у рекламних цілях. Подробиці розповіли на сайті Motor1.

Nissan Kicks 327 Edition натхненний парою кросівок New Balance 327. Кросовер отримав незвичайне забарвлення та накладку на дах, які імітують взуття.

Nissan Kicks Fullscreen
Nissan Kicks 327 Edition майже повністю повторює дизайн кросівок New Balance 327

За основу взято повнопривідну гібридну модель Nissan Kicks e-Power 4WD. На правій частині кузова можна побачити логотип New Balance, а на лівій — назву автомобіля.

Nissan Kicks Fullscreen
На правій частині кузова зображено логотип New Balance
Фото: Nissan
Nissan Kicks Fullscreen
На лівій частині кузова зображено назву моделі
Фото: Nissan

Кузов створює ілюзію замшевої тканини та білої підошви кросівок New Balance. На капоті навіть помітні білі шнурки.

Nissan Kicks Fullscreen
На капоті зображена аерографія у вигляді білих шнурків
Фото: Nissan

Nissan Kicks 327 Edition буде виставлений на виставці Nissan Crossing, повністю перебудованої галереї Nissan Gallery, яка вже понад 50 років є визначною пам'яткою Гінзи. Також проєкт супроводжується привабливою рекламною акцією.

Усі люди, які помітять незвичайний кросовер на вулиці й опублікують фото з ним у Twitter, отримають шанс виграти Nissan Kicks e-Power 4WD. Крім цього, за репост публікації можна взяти участь у розіграші пари кросівок New Balance 327.

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Ще одним бонусом є безплатна чашка спеціальної кави макіато в кафе Crossing на другому поверсі Nissan Crossing. Отримає її можна, купивши наклейку Nissan Kicks 327 Edition, яка продаватиметься з 24 січня в офіційному магазині New Balance Ginza.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість гібридного кросовера Nissan Qashqai.