Nissan представили незвичайний кросовер у вигляді кросівок (фото)

Кросовер майже повністю повторює дизайн кросівок New Balance 327. Він побудований для масштабної рекламної компанії.

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Nissan спільно з компанією New Balance представили незвичайний кросовер Kicks. Він має вигляд кросівок і створений у рекламних цілях. Подробиці розповіли на сайті Motor1.

Nissan Kicks 327 Edition натхненний парою кросівок New Balance 327. Кросовер отримав незвичайне забарвлення та накладку на дах, які імітують взуття.

[ + – ] Nissan Kicks 327 Edition майже повністю повторює дизайн кросівок New Balance 327

За основу взято повнопривідну гібридну модель Nissan Kicks e-Power 4WD. На правій частині кузова можна побачити логотип New Balance, а на лівій — назву автомобіля.

[ + – ] На правій частині кузова зображено логотип New Balance Фото: Nissan [ + – ] На лівій частині кузова зображено назву моделі Фото: Nissan

Кузов створює ілюзію замшевої тканини та білої підошви кросівок New Balance. На капоті навіть помітні білі шнурки.

[ + – ] На капоті зображена аерографія у вигляді білих шнурків Фото: Nissan

Nissan Kicks 327 Edition буде виставлений на виставці Nissan Crossing, повністю перебудованої галереї Nissan Gallery, яка вже понад 50 років є визначною пам'яткою Гінзи. Також проєкт супроводжується привабливою рекламною акцією.

Усі люди, які помітять незвичайний кросовер на вулиці й опублікують фото з ним у Twitter, отримають шанс виграти Nissan Kicks e-Power 4WD. Крім цього, за репост публікації можна взяти участь у розіграші пари кросівок New Balance 327.

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Ще одним бонусом є безплатна чашка спеціальної кави макіато в кафе Crossing на другому поверсі Nissan Crossing. Отримає її можна, купивши наклейку Nissan Kicks 327 Edition, яка продаватиметься з 24 січня в офіційному магазині New Balance Ginza.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість гібридного кросовера Nissan Qashqai.