У каких автомобилей самый лучший автопилот — исследование

Эксперты изучили и ииспытали 12 систем автономного вождения разных автопроизводителей. Автопилот Tesla не попал даже в тройку лидеров рейтинга.

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Системы автономного вождения для авто развиваются очень быстро и постоянно обновляются. В США решили определить, какая технология самая лучшая. Издание Consumer Reports провело исследование автопилотов от разных производителей.

Эксперты протестировали 12 серийных систем автономного вождения от разных автопроизводителей. Их испытывали как на полигоне, так и в реальных условиях и оценивали их функционал, возможности, безопасность, степень вовлечения водителя и простоту использования.

[ + – ] Лидером рейтинга стала технология BlueCruise от Ford Фото: Ford

Лучшие современные системы не требуют держать руки на руле, но обязывают следить за дорогой. В то же время отмечается, что некоторым водителям автопилот дает ложное чувство безопасности и они думают, что можно вообще не следить за дорогой. На самом деле современные системы еще не позволяют полностью довериться автоматике.

Выяснилось, что на данный момент самый лучший автопилот – Ford BlueCruise, набравшая 84 баллов из 100. Второе место заняла технология Super Cruise от General Motors (ее ставят на модели Cadillac и Chevrolet), а третье – Mercedes-Benz Driver Assistance. Удивительно, но автопилот Tesla стал только седьмым.

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Рейтинг автомобильных систем автономного вождения:

Ford – 84 балла General Motors – 75 Mercedes-Benz – 72 BMW – 69 Toyota/Lexus – 65 Volkswagen/Audi – 62 Tesla – 61 Rivian – 59 Nissan/Infiniti – 58 Honda – 58 Volvo – 53 Hyundai/Kia – 47

Ранее Фокус сообщал, что Tesla запретила пользоваться автопилотом невнимательным водителям.

Также мы писали, что водитель Tesla заснул во время движения на автопилоте.