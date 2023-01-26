У яких автомобілів найкращий автопілот – дослідження

Експерти вивчили та випробували 12 систем автономного водіння різних автовиробників. Автопілот Tesla не потрапив навіть у трійку лідерів рейтингу.

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Системи автономного керування авто розвиваються дуже швидко і постійно оновлюються. У США вирішили визначити, яка технологія найкраща. Видання Consumer Reports здійснило дослідження автопілотів від різних виробників.

Експерти протестували 12 серійних систем автономного водіння від різних автовиробників. Їх випробовували як на полігоні, так і в реальних умовах, та оцінювали їх функціонал, можливості, безпеку, ступінь залучення водія та простоту використання.

[ + – ] Лідером рейтингу стала технологія BlueCruise від Ford Фото: Ford

Найкращі сучасні системи не вимагають тримати руки на кермі, але зобов'язують стежити за дорогою. Водночас наголошується, що деяким водіям автопілот дає хибне почуття безпеки, і вони думають, що можна взагалі не стежити за дорогою. Насправді сучасні системи ще не дозволяють повністю довіритися автоматиці.

З'ясувалося, що на цей час найкращий автопілот — Ford BlueCruise, яка набрала 84 бали зі 100. Друге місце посіла технологія Super Cruise від General Motors (її ставлять на моделі Cadillac та Chevrolet), а третє — Mercedes-Benz Driver Assistance. Дивно, але автопілот Tesla став лише сьомим.

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Рейтинг автомобільних систем автономного водіння:

Ford – 84 бали General Motors – 75 Mercedes-Benz – 72 BMW – 69 Toyota/Lexus – 65 Volkswagen/Audi – 62 Tesla – 61 Rivian – 59 Nissan/Infiniti – 58 Honda – 58 Volvo – 53 Hyundai/Kia – 47

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla заборонила користуватися автопілотом неуважним водіям.

Також ми писали, що водій Tesla заснув під час руху на автопілоті.