Rivian представит компактные кроссовер и пикап: первые подробности и фото

Модели Rivian R2S и R2T будут выпускать на новом заводе в Джорджии, США. Новинки займут место под более крупными и дорогими пикапом R1T и кроссовером R1S в модельном ряду бренда.

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Rivian работает над двумя новыми более компактными моделями. Электрические кроссовер R2S и пикап R2T выйдут на рынок не ранее 2026 года. Об этом рассказали на портале Carscoops.

Сейчас Rivian выпускает всего две электрические модели — пикап R1T и кроссовер R1S. Также компания по заказу Amazon создала фургоны для доставки.

Новые модели на платформе Rivian R2 будут производить на новом заводе стоимостью 5 миллиардов долларов в Джорджии, США. Предприятие планируют открыть в 2024 году.

[ + – ] Rivian R2S станет более компактным и бюджетным кроссовером бренда Фото: carscoops.com

Предстоящая платформа Rivian R2 предназначена для небольших и более доступных моделей. Они будут занимать место под более крупными и дорогими пикапом R1T и кроссовером R1S в модельном ряду бренда.

[ + – ] Предполагаемый дизайн Rivian R2S Фото: carscoops.com [ + – ] Предполагаемый дизайн Rivian R2T Фото: carscoops.com

Дизайнеры Carscoops уже представили, как будут выглядеть R2S и R2T. Модели сохранят узнаваемый дизайн, но станут более спортивными внешне.

[ + – ] Интерьер моделей Rivian R2 станет более современным Фото: carscoops.com

Новые модели будут использовать электрическую двухмоторную силовую установку от "старших" Rivian R1T и R1S. Для бюджетных электромобилей ее мощность снизят.

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Выход моделей Rivian R2 на рынок США ожидается в 2026 году. Новые кроссовер и пикап также планируют поставлять в Европу и в другие мировые рынки.

Ранее Фокус сообщал, что новый электрический внедорожник Rivian R1S намертво застрял на пляже.