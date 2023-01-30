Rivian представить компактні кросовер та пікап: перші подробиці та фото

Моделі Rivian R2S та R2T випускатимуть на новому заводі у Джорджії, США. Новинки займуть місце під більшими та дорожчими пікапом R1T та кросовером R1S у модельному ряді бренду.

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Rivian працює над двома новими компактнішими моделями. Електричні кросовер R2S та пікап R2T вийдуть на ринок не раніше від 2026 року. Про це повідомили на порталі Carscoops.

Зараз Rivian випускає лише дві електричні моделі — пікап R1T і кросовер R1S. Також компанія на замовлення Amazon створила фургони для доставки.

Нові моделі на платформі Rivian R2 вироблятимуть на новому заводі вартістю 5 мільярдів доларів у Джорджії, США. Підприємство планують відкрити у 2024 році.

[ + – ] Rivian R2S стане компактнішим та бюджетнішим кросовером бренду Фото: carscoops.com

Майбутня платформа Rivian R2 призначена для невеликих та доступних моделей. Вони займатимуть місце під більшими та дорожчими пікапом R1T та кросовером R1S у модельному ряді бренду.

[ + – ] Ймовірний дизайн Rivian R2S Фото: carscoops.com [ + – ] Ймовірний дизайн Rivian R2T Фото: carscoops.com

Дизайнери Carscoops вже представили, як виглядатимуть R2S та R2T. Моделі збережуть відомий дизайн, але стануть спортивнішими зовні.

[ + – ] Інтер'єр моделей Rivian R2 стане сучаснішим Фото: carscoops.com

Нові моделі використовуватимуть електричну двомоторну силову установку від "старших" Rivian R1T та R1S. Для бюджетних електромобілів її потужність зменшать.

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Вихід моделей Rivian R2 на ринок США очікується у 2026 році. Нові кросовер і пікап також планують постачати до Європи та інших світових ринків.

Раніше Фокус повідомляв, що новий електричний джип Rivian R1S намертво застряг на пляжі.